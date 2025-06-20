UGT reclama planes alternativos para afrontar el impacto de Gamesa y Losán

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

UGT Soria celebra su congreso provincial que, salvo sorpresa, situará a Juan Manuel Peña al frente de la secretaría provincial poniendo fin a 8 años en los que el puesto ha estado vacante. El secretario autonómico, Óscar Lobo, ha estado presente en una cita "importante" en la que además se prevé aprobar una "resolución de urgencia" para solicitar la activación de planes industriales alternativos que ayuden a paliar el impacto sobre el empleo de los expedientes abiertos en Tableros Losán y Siemens-Gamesa.

"Hoy es un día importante", remarcó Lobo indicando que el congreso de UGT Soria cierra el ciclo de procesos congresuales de la organización abierto hace 5 meses con la elección del propio Lobo como secretario autonómico en Zamora. También la cita en la capital soriana "cierra una asignatura pendiente" y es que la federación provincial llevaba 8 años con la figura del secretario general vacante. La propuesta, que debe ser ratificada en el congreso, es Juan Manuel Peña, una candidatura "de consenso, que obtendrá un amplio respaldo para afrontar los retos y desafíos de UGT en Soria y Castilla y León".

La Unión completa su estructura en Soria "donde vemos como se ha golpeado doblemente con la amenaza de pérdida de tejido industrial tras lo ocurrido en Tableros Losán y Gamesa" apuntó Lobo destacando que "aprobaremos una resolución de urgencia para denunciar esta situación y para que las administraciones, en particular la Junta, adopten medidas para un plan industrial alternativo porque la pérdida de tejido para estas comarcas es una condena".

En el congreso de UGT también se hablará sobre las ayudas de funcionamiento. "Soria, igual que Cuenca o Teruel, tienen una importante rebaja en la cotizaciones sociales que luego no vemos que se traduzca en mejora de las condiciones de los convenios colectivos". Lobo recuerda que el salario medio de la Comunidad es 10 puntos inferior al resto del país "y lo notan los trabajadores" que también tienen que hacer frente al incremento de la inflación y el precio del alquiler. "También tenemos una jornada de trabajo superior a la media lo que hace que la situación del mercado laboral de Castilla y León sea insostenible", aseguró. Lobo hace un llamamiento a las patronales porque "los márgenes empresariales suben, el incremento de riqueza está por encima de la media nacional y no hay una mejora de los salarios ni las condiciones salariales".

Desde UGT reclaman mejoras también en el ámbito de la vivienda reclamando a la Junta que aprovecha, como Cataluña o País Vasco, los mecanismos disponibles como la declaración de zonas tensionadas para que se "ponga freno al aumento del alquiler". Por último, el secretario autonómico apuesta por sacar adelante la reducción de la jornada y aunque la ley, de ámbito nacional, está en pleno proceso de tramitación con tres enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts, desde UGT inciden en la necesidad de "debatir" esas propuestas recordando que hay "un respaldo mayoritario de la ciudadanía".

Por su parte, Juan Manuel Peña, futuro secretario provincial, considera que la celebración del congreso en Soria es una "oportunidad" para "reforzar el músculo del sindicato" y trabajar para aumentar la presencia de la organización en centros de trabajo y en la calles con el objetivo de "hacer frente a los desafíos de la sociedad". Además de el envejecimiento o la despoblación, UGT Soria apunta al "muy delicado" momento de la industria en la provincia. Reconoce cierta "inconciencia" en dar el paso para asumir el liderazgo del sindicato tras 8 años gracias al "respaldo" de los compañeros.