La Orquesta Nacional de España, Yerai Cortés, la OSCyL y Midori, principales atractivos del Otoño Musical

El Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León presentan una nueva edición del Festival Otoño Musical Soriano, una cita que este año alcanza su 33 edición, y que está ya consolidada como un evento cultural de "primer nivel" tanto para la provincia como para el conjunto de la Comunidad. Un festival que "hace magia" con los 500.000 euros de presupuesto, según el alcalde, Carlos Martínez, y que permitirá disfrutar entre el 4 y el 26 de septiembre de orquestas y músicos de primer nivel.

La edición de este año rinde homenaje además de "dos hijos adoptivos" de Soria claves en el posicionamiento de la provincia como una tierra vinculada a la cultura como Antonio Machado, en el 150 aniversario de su nacimiento, y el leonés Odón Alonso, cuando se alcanza el centenario de su nacimiento.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, incidió en que el Otoño Musical es una "cita ineludible" para los amantes de la música y la cultura. Con asistencias ya por encima de las 10.000 personas el Otoño también es una muestra de la colaboración institucional. La Junta aporta 200.000 euros para el festival a los que añade 40.000 en promoción. Además, se añade la doble cita de la OSCyL. "Un festival instalado en el nivel de la excelencia", remarcó.