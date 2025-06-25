La Asociación Soriana de Agencias de Viajes celebra el acuerdo con la Junta que garantiza la libre elección de agencia en el Club de los 60

La vicepresidenta y consejera Isabel Blanco y el presidente de la Federación de Jubilados, Enrique Rodríguez, en la presentación del programa.ICAL

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje (ASAV), integrada en la Federación Castellano Leonesa de Agencias de Viajes (Feclav), celebra el acuerdo alcanzado entre esta Federación y la Junta de Castilla y León, que permitirá a los beneficiarios del programa Club de los 60 elegir libremente la agencia minorista con la que formalizar sus reservas.

Se trata de una reivindicación histórica del sector, que llevaba más de veinte años pidiendo un modelo "más justo y abierto. El acuerdo supone un avance importante en favor de los derechos tanto de las agencias de viajes como de los consumidores”, afirmó el Alfredo Tundidor, presidente de ASAV, Alfredo Tundidor.

En su opinión, la posibilidad de que cada viajero escoja libremente la agencia donde realizar su reserva “fortalece la red de agencias locales y el modelo de atención personalizada que estas ofrecen, especialmente en entornos rurales”.

Desde ASAV se reconoce que aún quedan aspectos por mejorar, y se muestra disposición a seguir trabajando en esta línea.

En este sentido, la asociación se suma a la petición de creación de una mesa técnica con representación de FECLAV, que permita participar activamente en el diseño e implementación de futuras ediciones del programa Club de los 60.

Desde su fundación en 2015, ASAV mantiene una firme defensa de la profesionalización del sector, combatiendo el intrusismo y la competencia desleal. La asociación ha sido especialmente activa en la demanda de un sistema más equitativo de comercialización de los viajes del Club de los 60, una reivindicación que por fin ha dado frutos con este acuerdo.

ASAV es una de las 46 asociaciones sectoriales que componen la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y pertenece, además, a la Federación Castellano Leonesa de Agencias de Viajes (FECLAV).