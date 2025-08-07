Agosto 'lía' el tráfico en Soria, de coches en el Collado a meterse en sentido contrario

Un coche vuelve por la calle Zapatería en la mañana de este jueves tras dar la vuelta en la plaza 'de la Tarta' al haberse despistado y ser advertido por los peatones.HDS

Llega agosto, con él miles de turistas a Soria, y con ellos en ocasiones algún 'lío' en el tráfico. Los despistes están a la orden del día bien por ir un tanto perdidos o bien porque aún no conocían los cambios. En lo que va de semana, este medio ha presenciado ya varios casos curiosos, desde coches metidos en el Collado por error a seguir utilizando la avenida Duques de Soria en doble sentido, cuando desde la Delegación hacia los Pajaritos sólo es 'de bajada'.

Sin ir más lejos, este mismo jueves por la mañana y en pleno día de mercado un coche asomaba a la plaza del Rosel (o 'de la Tarta') desde la calle Zapatería. El conductor, con gesto de no entender muy bien qué hacían los 12 Linajes ahí en medio, era advertido por peatones y personal del servicio de limpieza para que diese la vuelta y bajase por donde había venido antes de que el lío fuese a más.

También recientemente otro conductor era reconvenido por motoristas y conductores en Duques de Soria. Con la época en la que era de doble sentido aún en la memoria -y saltándose alguna indicación, claro- estaba circulando en sentido contrario tranquilamente en pleno mediodía. Al final, al llegar a la Delegación pudo girar.

Escenas habituales en los meses de agosto, cuando tanto la capital como toda la provincia multiplican su población y con ello los despistes. Por suerte, ambos casos se solventaron sin mayores problemas.

Por otro lado pero sin salir del capítulo de tráfico, este jueves ha dejado un accidente de tráfico consistente en un choque entre dos vehículos en el Camino de los Escobares, junto a la rotonda que da acceso a la localidad de Las Casas desde la variante de Soria. Ha tenido lugar a las 16.35 horas con el resultado de una persona herida, refiriendo dolor en cuello y hombro al ser sujetada por el cinturón. Se ha movilizado una ambulancia, Policía Local y los Bomberos de Soria de forma preventiva, según señala el 112.