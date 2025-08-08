La Audiencia de Soria absuelve a un acusado de agresión sexual al que Fiscalía pedía 10 años de cárcel

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Soria ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual a una joven al que la Fiscalía pedía pena de cárcel de 10 años y una indemnización de 50.000 euros, mientras que la acusación particular lo elevaba a 12 años de prisión y 65.000 euros.

El tribunal estima que "no existe prueba suficiente que acredite de forma inequívoca y sin ningún género de duda determinar la veracidad de los mismos" pues estima que "la declaración de la denunciante carece de los requisitos jurisprudenciales de verosimilitud y persistencia en la incriminación para ser considera como prueba de cargo", según la sentencia a la que ha tenido acceso Heraldo Diario de Soria.

Además, la sala dice que la declaración de la denunciante "adolece de numerosas contradicciones... y no sólo no está corroborada, sino contradicha por datos periféricos, suscitándose muy serias dudas en cómo se desarrollaron los hechos enjuiciados, dudas por las que debe ser aplicado el principio de 'in dubio pro reo'" (ante la duda beneficio del reo).

Señala la sala además que "no hay prueba de cargo suficiente y válida", de ahí que se dicte una sentencia absolutoria que es recurrible en recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ).

Según el relato de los hechos, el procesado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, sobre las 5.40 horas de la madrugada del 19 de marzo de 2023, acudió con la denunciante y otros dos jóvenes a una vivienda de la ciudad, tras haber estado todos ellos de fiesta aquella noche.

La otra pareja se fue a dormir a una habitación, mientras la víctima "teniendo a su disposición otro dormitorio, y un sofá grande en el salón", fue a dormir a la habitación donde se encontraba el acusado, al que había conocido aquella misma noche.

Ya en el dormitorio, pidió al procesado un pijama y éste se lo facilitó, y "mientras ella se lo ponía, el procesado se giró para que ella se desnudara en intimidad". La denunciante se metió en la cama donde se encontraba el acusado, y mantuvieron relaciones sexuales. "No ha resultado probado que la relación sexual fuera sin consentimiento", señala el fallo.

En la exploración médico forense posterior se reseñó que la informada no refería haber sufrido intimidación; ni presentaba signos de etiología traumática en toda la superficie corporal, ni lesiones traumáticas genitales.

En el momento de los hechos, la joven tenía "antecedentes médicos de ansiedad" y sufrió posteriormente "un trastorno de estrés postraumático con niveles de ansiedad altos, mostrando nerviosismo, tensión, sobresaltos y sintomatología depresiva, sin que estos síntomas, fuera de toda duda, tengan origen en estos hechos".

Por auto de 21 de marzo de 2023 del Juzgado de Instrucción número 3 de Soria se acordó la prohibición al procesado de aproximarse a menos de 200 metros de la joven su domicilio y cualquier tipo de comunicación.

Posteriormente, en otro auto de fecha 10 de abril de 2023 del Juzgado de Instrucción número 3 de Soria se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado, y la Audiencia en otro auto de abril de 2024 dictó la libertad provisional del encausado.

En su declaración ante la sala, la joven señaló que la chica de la otra pareja le había dicho que tenía que dormir con el acusado porque "no había más sitio" pero que "no se preocupase porque no le iba a tocar un pelo" y que ella aceptó. "Quería que llegase el día siguiente para marcharse" y que él "se acercó por detrás y le abrazó, no entendía lo que pasaba". "Él le empezó a quitar el pantalón... y a partir de ese momento tenía tantísimo miedo y no sabía qué hacer, me quedé completamente inmóvil".

También relató que le tenía agarrada tanto de las muñecas como de la cadera y le "escupía en la cara". Según la víctima, le pidió que "parase" porque "no podía respirar", momento en que el acusado se sentó con ella en la cama y le "pidió disculpas". La denunciante abandonó después la vivienda corriendo. La chica también señaló que le dijo "hasta en cinco ocasiones" que no quería tener relaciones sexuales.

El acusado negó en su testimonio ante el tribunal haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento y que en ningún momento "escuchó decirle que no quería". "De hecho, la primera persona que tiene el acercamiento es ella y no me aparte ni nada", señaló.