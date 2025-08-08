Aluvión de alumnos de otras provincias para sacarse el carné de conducir en Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Sacarse el carné de conducir en Soria está de moda, pero lo del año 2025 es «exagerado». La falta de examinadores en algunos puntos de España está llevando a muchos jóvenes a venir a la provincia para obtener en un periodo más reducido el anhelado carné por puntos. Así lo atestiguan las autoescuelas sorianas que están registrando este verano un auténtico aluvión de solicitudes. Baste decir que en algunos centros de enseñanza hasta un 80% del alumnado es de fuera de Soria. Los jóvenes de la provincia deciden sacárselo antes y «salir pitando».

Los lugares de los que proceden los alumnos son el País Vasco, sobre todo guipuzcoanos, Madrid. Barcelona y Girona, donde miles de personas esperan su turno. Los originarios de la ciudad de la Costa Brava han escalado posiciones y también se ha registrado un boom en Soria.

La diferencia es apreciable: en sus lugares de origen pueden tardar hasta ocho meses en obtener el carné de conducir. Las colas de espera son enormes. En Soria, por el contrario, disponen de cursos intensivos que en un par de semanas, desde luego mostrando ser buenos conductores y estar preparados, en menos de dos semanas estarían listos. Los hay quienes vienen con el teórico aprobado, pero otros incluso se examinan también del teórico en la Dirección General de Tráfico y esa misma tarde ya empiezan las clases prácticas. Hay un mínimo.

Hay quien está preparado para afrontar unas pocas, y otros «necesitan 40», como señala Jaime Martínez Ortega, vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria (Apaso) y director de la Autoescuela 2000, quien comenzó a trabajar en la década de los 2000, y mucho, con personas del País Vasco. y también domina en este aspecto internet. Reconoce, sin embargo, que lo de este año ha sido una locura.

Puede decirse que prácticamente son unas ‘vacaciones de enseñanzas automovilísticas’ para muchos jóvenes que llegan dispuestos a sacarse en el menor periodo posible el carné en la capital soriana. «Está sucediendo en todas las autoescuelas, es algo habitual, y nosotros podemos atenderles aunque tenemos también un filtro. Hay que ser responsables y hacer las cosas bien al volante. Es muy importante. Tienen que estar perfectamente preparados».

Hay un cambio de tendencia en este sentido porque antes era Cuenca la ciudad elegida y ahora Soria parece que se ha encaramado como el lugar elegido y el boca a boca funciona a las mil maravillas para decantarse por la ciudad del Duero. Tampoco puede decirse que en la ciudad haya una auténtica legión de examinadores, que ya en el año 2023 pasaron por sus pruebas, pero de momento van saliendo las cosas adelante.

Según los datos más recientes relacionados con el carné de conducir, actualizados hasta el mes de abril, se han expedido 738 carnés de conducir, a falta de los datos de parte de la primavera y de parte del verano.

En enero se certificaron 175 permisos de conducir; un total de 182 en febrero; marzo se saldó con 218 y abril con 163, siendo el tercer mes del año el único en el que superaron los 200 carnés de conducir por parte de la DGT.

