Soria, entre las provincias advertidas por la Confederación del Ebro por crecidas súbitas

Soria tiene un aviso de la Aemet por altas temperaturas ante la ola de calor, otro por tormentas en la zona norte para la tarde del sábado, uno de la Junta por riesgo de incendios... y ahora, otro por posibles crecidas en la cuenca del Ebro.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en las provincias de Burgos, Soria, La Rioja, Huesca y Lleida.

Esta advertencia llega como consecuencia de los avisos amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas de al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora, ha informado el organismo regulador, informa Europa Press.

El aviso por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectaría al Pirineo y Prepirineo oscense, la depresión central de Lleida y las Ibéricas riojana, burgalesa y soriana.

La CHE ha recomendado a la ciudadanía que esté atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología -'www.aemet.es'- y en el SAIH Ebro -'www.saihebro.com'-, así como en la página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'. A ello han sumado la necesidad de seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.