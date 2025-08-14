El turismo se resiente en Soria en un verano «flojo» con un 10% menos de reservas

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Vienen menos turistas», reconoce la presidenta de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, Beatriz Martínez, sobre la evolución de un verano que está resultando «flojo» para el turismo, después de campañas de bonanza. Es el comentario general, «no se ve tanta gente como otros años en los pueblos», asegura sobre una apreciación que está marcando estos meses estivales en la provincia. La atención está puesta en el mayor puente festivo del año, el que comienza hoy y que celebra los festejos patronales de media España.

Asohtur pone cifras al descenso, entre un 6% y un 10% de bajada en las reservas para agosto, según el tanteo realizado entre sus socios, tanto en hospedaje como en restauración. Y todo ello después de un julio «flojo», que no ha cubierto ni de lejos las expectativas. «No está siendo el mejor verano», recalca la representante del sector en la provincia.

Cerca de un 10% de caída «es mucho», valora Martínez, matizando que es difícil conocer las razones. Podría ser un cambio en las tendencias y que el visitante ya no concentra sus vacaciones sólo en agosto, cuando está –o estaba– todo más masificado y ante una mayor demanda. Además de esa desestacionalización, los precios juegan un importante papel. «Los salarios están contenidos, los precios suben para todos, y nosotros también estamos obligados a repercutirlos», señala la presidenta de Asohtur, quien añade que todo ello está afectando a la cuenta de resultados del sector. La coyuntura nacional e internacional, y la inflación son inversamente proporcionales al interés por hacer turismo.

El puente festivo del 15 de agosto que arranca hoy puede salvar algo las estadísticas por cuanto los establecimientos, sobre todo en restauración, están en torno al 90%. Como siempre, confían en que en el último momento las cifras suban y puedan llenarse también los alojamientos. «En casi todos los pueblos hay fiestas y esas son sagradas, aunque estarán esos días y se irán», se resignan desde Asohtur.

En esta ocasión parece que ni siquiera el tirón que supone la benigna climatología soriana, mientras otras provincias se achicharran, está siendo suficiente para atraer a los turistas. No obstante, «las bondades de poder dormir bien en verano», como las califican desde Asohtur, son cada vez más demandadas. «Claramente te lo dicen, que vienen de puntos donde hace mucho calor, y la perspectiva de no tener que quedarse en el hotel esperando a que baje el calor es muy importante», resume Martínez.

Uno de los cambios que también detecta la presidenta de Asohtur es que mientras cae el número de turistas, el que viaja a la provincia de Soria lo hace durante más días. «Alargan la estancia, porque ven que Soria da para más que una visita de dos días», recalca. Por eso insiste en que hay que continuar ofreciendo un turismo de calidad, «tratar bien al cliente para que vuelva», puesto que el potencial turístico de la provincia es indiscutible.

Respecto a cómo terminará el verano, Martínez apunta que es pronto para saberlo, porque no disponen aún de datos sobre septiembre, un mes que, generalmente, tiene un buen comportamiento durante los fines de semana, una vez que la inmensa mayoría de los mortales ha regresado a su rutina, sobre todo en los colegios. «Los fines de semana suelen ser buenos en septiembre, pero habrá que ver qué pasa con el resto», afirma Martínez como representante de un sector que está tratando de digerir un comportamiento extraño del turismo este verano.

Por el momento, la mirada está puesta en el puente de la Virgen, con los restaurantes prácticamente al cien por cien y los hoteles rozando un 90%, aunque sea cuestión de pocos días.

El turismo rural también está viviendo un verano atípico tras la buena senda iniciada hace años. Notan la caída, no más allá de un 10%, pero lo suficiente como para preguntarse qué está ocurriendo. Para el presidente de la Asociación de Turismo Rural Tursoria, Arcadio Marín, una buena parte de esa razón se encuentra en la difusión de la idea de que «todo está más caro», cuando sostiene que no es así.

«En Soria no hemos subido los precios más allá del IPC, ninguna subida brusca», señala Marín, quien asegura que «condiciona mucho» que se esté lanzando constantemente el mensaje de que «es más barato irse al Caribe. Eso genera psicosis».

En Tursoria reconocen sentirse un tanto decepcionados por la marcha del verano, con menos reservas que otros años y una previsión para agosto y el puente del 15 de agosto que ronda entre el 60% y el 70% de peticiones. «En el turismo rural, sobre todo en los hoteles, hay más movimiento de última hora, pero este año ni siquiera eso», lamenta Marín, recalcando que el puente ya está encima y hay poco margen para muchos cambios.

Lo cierto es que el interés existe porque los establecimientos reciben numerosas llamadas solicitando información, pero ese aluvión no se traduce en las reservas esperadas. «Tenemos muchas llamadas pero no se concreta», afirma.

En esas llamadas son numerosas las preguntas relacionadas con la climatología. «La gente pregunta por las temperaturas, y notamos que el turismo llegado desde Valencia está creciendo mucho porque huyen del calor que tienen en la costa mediterránea», explica el presidente de Tursoria.

En ese sentido, señala que la gran oscilación térmica de la provincia de Soria, con noches que permiten conciliar el sueño sin los calores de otros lugares, constituyen «una baza a jugar», e insta a las administraciones a promocionar este aspecto como un tirón muy útil a la hora de atraer turismo.