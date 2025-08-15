‘Tropezón’ de Soria y Diputación que quedan fuera del III Perte del agua

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En esta ocasión no hubo suerte y las instituciones sorianas se han quedado fuera de los proyectos seleccionados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) como beneficiarios de las ayudas del denominado III Perte del agua. Ambas instituciones ya habían recibido fondos en anteriores convocatorias, pero en este se han quedado fuera por «falta de crédito» según la resolución provisional publicada en el Boletín Oficial del Estado y recogida por el propio ministerio.

Desde el Miteco recuerdan que esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros destinados a conceder ayudas para financiar proyectos de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. Se enmarca en el desarrollo de actuaciones de la Inversión 3 denominada «Transición digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)», del Componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo de presentación de solicitudes se fijó hasta el mes de febrero e, inicialmente, la resolución debía publicarse para el 20 de junio, no obstante, se amplió el plazo hasta el 20 de septiembre.

Ahora se publica la resolución provisional que comprende a 14 proyectos. La iniciativa que obtuvo mejor puntuación fue presentada por la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos y tendrá una ayuda de 4,2 millones. Obtuvo 89 puntos. La última que cuenta con la ayuda concedida es una iniciativa de Gestión Integral del Agua de Huelva S.A, que tiene asignada una puntuación de 80 y recibirá casi 2,3 millones.

Los dos proyectos presentados por la provincia se encuentran en el anexo II de la resolución que es la que agrupa las peticiones desestimadas por falta de crédito. En este sentido cabe desatacar, como se expone en la resolución, que «esta relación será utilizada , siguiendo el orden de prelación establecido conforme a la puntuación asignada, para otorgar el remanente de crédito que exista después de asignar las cuantías propuestas a las solicitudes beneficiaras, así como el que se pueda generar en el caso de se produzca alguna renuncia».

Esta circunstancia deja una pequeña puerta abierta a los proyectos sorianos, pero siendo realistas, las posibilidades del Ayuntamiento podrían de calificarse de escasas, mientras que las de la Diputación son prácticamente inexistentes. Esto se debe a que el proyecto presentado por Soria alcanzó una puntuación de 72 puntos es decir, a 8 de la ‘nota de corte’. El lado negativo es que por delante tiene 34 proyectos mejor clasificados. En el caso de la Diputación la valoración del Miteco le otorga 57 puntos con alrededor de 90 iniciativas mejor puntuadas.

La relación de Soria con los pertes del agua ha tenido altibajos. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se han presentado a las tres convocatorias, pero solo han obtenido fondos en una de ellas –la primera para la institución provincial y la segunda en el caso de la capital de la provincia–.

En el caso de la Diputación destacar que en la primera convocatoria logró casi 7 millones de ayudas para un proyecto que movilizará inversiones por valor de 10 millones de euros. El proyecto SOAR se elaboró en la pasada legislatura bajo la tutela del entonces diputado de Agricultura, Raúl Lozano, y con el apoyo de la Universidad a través de la denominada Oficina de Innovación contra la Despoblación. Este proyecto está en ejecución e, inicialmente, tendría que estar acabado a finales de año.

Para la segunda convocatoria la Diputación pidió 3,5 millones, ya en esta legislatura, pero su proyecto se quedó sin subvención. En febrero se presentó la propuesta para el III perte del agua en la que se pedían algo más de 4 millones y ha vuelto a quedarse fuera.

Entre las medidas previstas destacaban la elaboración de un protocolo de vigilancia de calidad del agua de consumo humano, con una inversión de 337.609 euros; la implementación de un sistema de telegestión para captaciones y depósitos, con un presupuesto de 1.366.754 euros; la instalación de contadores domiciliarios automáticos, con una inversión de 1.362.242 euros; y la mejora de la ciberseguridad y el desarrollo de portales web y herramientas digitales, con un presupuesto de 567.866 euros.

En el caso del Ayuntamiento destacar que presentó a la primera convocatoria un ambicioso proyecto que movilizaba una inversión de 14,6 millones de euros de los que se solicitarán a fondos europeos el total de 6,8 millones. No fue seleccionada. De cara a la segunda ronda afinó un la solicitud para un proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de Soria y sus pedanías. El proyecto sí fue seleccionado con un ayuda de 1,5 millones –el máximo para poblaciones del tamaño de la capital– y una inversión prevista de unos 2,4 millones. También está en fase de ejecución y el plazo marcado por los fondos europeos establece su finalización para el 30 de junio de 2026.

En la tercera edición del perte el Ayuntamiento presentó una nueva evolución de su proyecto H2-0 Soria digital para avanzar en la digitalización del ciclo del agua. La iniciativa contaba con una inversión prevista de 1,5 millones con la esperanza de alcanzar el millón de euros en subvenciones. De momento, el proyecto se ha quedado fuera de las ayudas concedidas por el Miteco.