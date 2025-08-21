Eder García, concejal de Personal de Soria: "Han utilizado horas sindicales para pasar el día en la piscina de Quintana"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Con tono suave, pero firme, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, responde a las críticas que la representación sindical del Ayuntamiento dirigió a su departamento esta misma semana incluso pidiendo nuevamente su dimisión. Para el edil considera que hay "falta de trabajo" y "mala fe" por parte de los representantes de los trabajadores y una ausencia total de voluntad de negociar, poniendo como ejemplo la Oferta de Empleo Público de 2025 que saldrá adelante sin que se haya celebrado ninguna mesa negociadora por la ausencia de los sindicatos en las mismas. García reveló incluso que alguno de los representantes "han usado sus horas sindicales para pasar el día en la piscina de Quintana".

El conflicto de Personal se agrava y si hasta la fecha, eran los representantes sindicales los que acumulaban agravios contra la gestión del equipo de Gobierno y en particular del concejal responsable del área, ahora García devuelve el 'golpe' y expone lo que a su juicio es una falta de responsabilidad de los representantes de los trabajadores al negarse a negociar cualquier cuestión relativa al área de Personal. "La negativa a negociar algo como es la oferta de empleo no le encuentro razón", explicó, añadiendo que "son ya muchos meses en los que nos pegamos contra una pared".

La comparecencia de García esta prevista para explicar las últimas incorporaciones al Ayuntamiento a raíz de la aplicación de las ayudad de la Junta para la contratación de desempleados, el procesos de estabilización y los procesos de valoración para cubrir plazas de urgente necesidad. De la misma forma se explicaba el próximo paso a la Junta de Gobierno Local de la Oferta de Empleo Público que a las 11 plazas ya anunciadas suma, por sugerencia del PP, una plaza de jefe del parque de bombero. Esta misma semana se convocó el lunes mesa de negociación, que no se celebró por ausencia de los sindicatos, y esta mañana hubo otra convocatoria con el mismo resultado.

Sin esconder responsabilidades de los 'debes' del Consistorio en materia de Personal, García indició en que "cuando existe un desacuerdo, lo mínimo es sentarse y discutirlo". "A través de los medios vi la enésima petición de dimisión, rescatando una nota de hace meses y eliminando en lo que hemos avanzado", detalló añadiendo que "negociamos parte del calendario, se negaron por el reglamento, y cuando se llegó el reglamento para negociarlo de forma paralela se negaron, teníamos un borrador y llega la salida de los representante de UGT y por tanto se rechaza". "Entiendo que el papel de los sindicatos es exigir mejoras, pero llega un momento en el que se convierten en excusas de mal pagador, hay falta de trabajo en la parte social", sentenció.

García considera que la representación social "ponen una lista de cosas como si esto estuviera a punto de derrumbarse, pero quitan las que vamos solucionando". En su desahogo, García incidió en que "me gustaría que de forma crítica participasen en estos debates" y puso como ejemplo el convenio colectivo. "Sabemos que es muy antiguo y que hay un problema, el compromiso es que si negocian antes de final de año habrá un borrador", subrayó. La negativa a negociar por parte de los sindicatos "no va a hacer que el equipo de Gobierno les siga el juego y pare máquinas".

"Han tenido la oportunidad de sentarse y proponer mejoras a la oferta de empleo, no vamos a estar esperando a que tengan a bien negociar", recalcó. "Ni siquiera han decidido participar, hacer alguna aportación, y está bien que pidan mi dimisión, pero sin evaluar como hacen su labor sindical hay personas que han salido de UGT, y lo digo así, porque se hacía un control exhaustivo de las horas sindicales", aseguró. García fue más allá y sin generalizar sí aseveró que "hay compañeros de los sindicatos que utilizan, y lo digo así de claro, y así lo hemos constatado, después de pedir horas sindicales con escaso margen y hacer malabares para no cerrar una instalación, han utilizado esas horas para pasar el día en la piscina de Quintana".

El edil de Personal asegura que la "responsabilidad" del equipo de Gobierno es "mantener el diálogo" pero que "no hay buena fe en la negociación". "Espero que recapaciten, volveremos a convocarles con la mejor de las intenciones y espero que sepan diferenciar", manifestó. García reconoce que no es clima más adecuado pero "deben entender que al igual que nuestra responsabilidad es poner propuestas sobre la mesa, la suya es negociarlas".

"Hay un momento en el que constantemente lo único que transmite es que este concejal es un inútil, que igual tienen razón, pero no es verdad que no se haga nada, y la misma responsabilidad que tengo yo con esta casa la tienen ellos", comentó. García continuó asegurando que, a su juicio, en muchas materias solo se ha buscado "retrasar" la negociación y por eso lamento la "deslealtad" por parte de los sindicatos. "Sería incoherente, que tras años reclamando un nuevo convenio ahora no se quieran sentar a negociarlo", advirtió. "Todo lo que intentamos poner sobre la mesa se frena constantemente por la ausencia de los sindicatos de la mesa y aunque es una pena y no es como nos gustaría, el equipo de Gobierno tiene que sacar adelante los temas", insistió. García concluyó defendiendo los intentos del Ayuntamiento y volvió a apelar a la "responsabilidad" de los sindicatos. "En algunas ocasiones ha faltado trabajo y buena fe en la parte social", concluyó.