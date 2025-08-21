Detenido en el centro de Soria tras proferir amenazas de muerte, blandir un cuchillo y herir a tres policías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Detenido en el centro de Soria por preferir amenazas de muerte, blandir un cuchillo de 21 centímetros de hoja y herir a tres agentes de Policía tras ser interceptado. Se cree que horas antes pudo reproducir hechos similares, amenazando en la vía pública a una persona y mostrando también el arma blanca.

Fruto de la colaboración entre cuerpos policiales agentes de la Policía Nacional y de Policía Local de Soria procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves contra una persona en el centro de la capital y de atentado contra agente de la autoridad.

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado domingo. Al parecer, un hombre entró en un establecimiento comercial del centro de Soria, donde comenzó a molestar a empleados y clientes. El responsable del local lo echó del establecimiento.

Una vez en la calle el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra esa persona a la vez que dirigía su mano a la espalda donde portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

La víctima se introdujo en la tienda cerrando la puerta con llave y llamando a la Policía. El autor de las amenazas al percatarse de la llamada salió huyendo.

Los servicios policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos y tras informarse de lo sucedido procedieron a la búsqueda del autor que fue localizado en una calle cercana. Los agentes cachearon a esta persona localizando el cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención. En ese momento aumentó la agresividad del arrestado que causó lesiones a tres policías.

Finalmente, se intervino el cuchillo cuya longitud de hoja era de unos 21 centímetros y el presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales.

Así mismo se investiga a esta persona como presunto autor de otras amenazas ocurridas unas horas antes, también en vía pública, cuando se dirigió a un hombre vertiendo comentarios intimidatorios a la vez que le mostraba un cuchillo de gran tamaño.