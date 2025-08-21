Detenido en el centro de Soria tras proferir amenazas de muerte, blandir un cuchillo y herir a tres policías
Se le investiga también por hechos similares ocurridos en la vía pública unas horas antes
Detenido en el centro de Soria por preferir amenazas de muerte, blandir un cuchillo de 21 centímetros de hoja y herir a tres agentes de Policía tras ser interceptado. Se cree que horas antes pudo reproducir hechos similares, amenazando en la vía pública a una persona y mostrando también el arma blanca.
Fruto de la colaboración entre cuerpos policiales agentes de la Policía Nacional y de Policía Local de Soria procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves contra una persona en el centro de la capital y de atentado contra agente de la autoridad.
Soria
Un año de cárcel y 5 de alejamiento por insultos y amenazas a una transexual
Heraldo-Diario de Soria
Los hechos sucedieron en la tarde del pasado domingo. Al parecer, un hombre entró en un establecimiento comercial del centro de Soria, donde comenzó a molestar a empleados y clientes. El responsable del local lo echó del establecimiento.
Una vez en la calle el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra esa persona a la vez que dirigía su mano a la espalda donde portaba un cuchillo de grandes dimensiones.
La víctima se introdujo en la tienda cerrando la puerta con llave y llamando a la Policía. El autor de las amenazas al percatarse de la llamada salió huyendo.
Los servicios policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos y tras informarse de lo sucedido procedieron a la búsqueda del autor que fue localizado en una calle cercana. Los agentes cachearon a esta persona localizando el cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención. En ese momento aumentó la agresividad del arrestado que causó lesiones a tres policías.
Finalmente, se intervino el cuchillo cuya longitud de hoja era de unos 21 centímetros y el presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales.
Así mismo se investiga a esta persona como presunto autor de otras amenazas ocurridas unas horas antes, también en vía pública, cuando se dirigió a un hombre vertiendo comentarios intimidatorios a la vez que le mostraba un cuchillo de gran tamaño.