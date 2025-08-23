Dos heridos trasladados al hospital de Soria tras volcar su coche en Adradas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas esta madrugada tras volcar el coche en el que viajaban en la SO-P-3002, en Adradas siendo trasladados hasta el Complejo Asistencial de Soria. El Centro de Emergencias Castilla y León 112 recibe una llamada que alerta de un accidente en el kilómetro 3 de la SO-P-3002, en el término municipal soriano de Adradas. Explican los alertantes que un turismo se ha salido de la carretera y ha quedado volcado, y solicitan asistencia para sus ocupantes, uno de ellos atrapado bajo en coche.

La sala de operaciones del 112 da aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Almazán, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Almazán.

El personal médico ha atendido y trasladado a dos heridos, un varón de 36 años, en UVI móvil, y una mujer de 30 en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Soria.

Los bomberos confirman que tuvieron que intervenir para excarcelar al paciente atrapado.