Homenaje a Iván Meléndez, el ciclista fallecido en Soria durante la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Homenaje al joven ciclista fallecido este sábado en la provincia de Soria mientras disputaba la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. La prueba, primero neutralizada y después suspendida tras conocerse el trágico desenlace, ha realizado una concentración en Aranda de Duero (Burgos) en memoria de Iván Meléndez Luque, el corredor de 17 años del Tenerife Cabberty que perdió la vida en la segunda etapa.

Cientos de personas, entre ellas los propios integrantes del pelotón de esta novena edición, una amplia representación del colectivo ciclista, integrantes del nutrido dispositivo de seguridad que ha trabajado durante toda la cita, autoridades y muchos ciudadanos a título particular se dieron cita en la plaza de la Hispanidad de Aranda para darle un último adiós y trasladar su cariño a la familia y amigos del deportista, informa Ical.

La organización de la carrera destacó que se trata de una ubicación “especialmente significativa”, ya que allí estaba previsto que concluyera la Vuelta a mediodía de este domingo.

Luto por el ciclista fallecido este sábado en Soria.ICAL

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Belén Esteban, señaló que el ciclismo ha mostrado su cara “más cruel” al señalar que hoy duele la ausencia de Iván. “Hoy, queremos reunirnos en su memoria y, a partir de ahora, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista”, añadió.