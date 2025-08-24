Dos falsas alarmas por incendios en Duruelo y Borjabad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria sigue vigilante ante los incendios y en este domingo 24 de agosto ha tocado intervenir en dos ocasiones. Por suerte se trataba de dos falsas alarmas, una en Duruelo de la Sierra y otra en Borjabad, las que protagonizaban las intervenciones hasta las 18.00 horas.

No obstante, y aunque han sido sucesos menores, los servicios de vigilancia y extinción tienen una tarde tensa. El aviso por tormentas de la Aemet en el norte se está cumpliendo y por ejemplo a media tarde estaban descargando numerosos rayos en Tierras Altas, entrando desde el oeste hacia San Pedro Manrique.

El primero de los sucesos se ha detectado a las 13.06 horas en Duruelo de la Sierra, cerca del área de autocaravanas de la localidad. Aunque inicialmente el sistema de información en tiempo real de la Junta Inforcyl lo consideraba como un incendio extinguido en 50 minutos, finalmente lo ha señalizado como falsa alarma así que posiblemente así conste en los registros oficiales. Se han movilizado un agente medioambiental, dos autobombas y bomberos.

El segundo aviso se ha registrado a las 16.45 horas en Borjabad, cerca de la CL-101. Un agente medioambiental y una autobomba han acudido al lugar para cerciorarse de que era una falsa alarma.