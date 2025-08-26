El PP cree que el concejal de Soria Eder García "está inhabilitado" para Personal tras sus declaraciones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PP del Ayuntamiento de Soria cree que Eder García está "inhabilitado" para seguir ejerciendo como concejal responsable del área de Personal. El edil Damián Ferrero instó a García dejar el área después de las declaraciones de las semana pasada en las que aseguró que había liberados que usaban sus horas sindicales "para pasar el día en la piscina de Quintana". En su opinión, en el contexto de enfrentamiento entre la parte social y el equipo de Gobierno era necesario "más diplomacia".

Los populares comparecieron ayer para repasar la situación del área una vez que se ha aprobado en comisión la Oferta de Empleo Público para 2025. Una oferta con la que el PP tiene discrepancias, pero que apoya ante la necesidad de dotar al Ayuntamiento de más plazas. Alguna de esas discrepancias fue corregida en el paso por comisión como la introducción de la plaza de Jefe del parque de Bomberos. Otras quedaron por el camino, como la plaza de Intendente de la Policía Local de Soria.

A este respecto, Ferrero recordó que la plaza del máximo responsable de la Policía Local lleva vacante desde 2010 cuando su titular pasó a segunda actividad y de forma efectiva desde 2019 cuando se jubiló. El segundo escalafón, en teoría cubierto por un Inspector también está sin cubrir desde el año 2024 por jubilación y el mando policía recae de manera provisional en dos subinspectores. Desde el PP consideran que hay necesidad de "cubrir" una plaza, bien por oposición o por promoción interna, en ara a reforzar la estructura y modernizar el cuerpo local. "Ya pagamos suficientes impuestos", justificó el concejal para al menos disponer de estructuras similares al resto de capitales de la Comunidad.

A este respecto, Ferrero advirtió que la situación es similar en muchos departamentos del Ayuntamiento con mandos provisionales. "Ocurre en la Policía, en los Bomberos, en el almacén y en oficinas, donde se lanzó un procedimiento para 7 jefes de negociado y se caducó al no ser resuelto en el plazo de 3 años", lamentó. Ferrero ironizó en que prácticamente, los únicos altos cargos cubiertos con los de Intervención y Tesorería. "Hay que solucionarlo, es importante tener trabajadores, pero también mandos", subrayó.

En cuanto al "cruce de declaraciones" entre la parte social, que insistió en pedir la dimisión de Eder García, y el concejal, acusando de un mal uso de las horas sindicales, desde el PP consideran que había sido necesaria "más diplomacia" por parte del concejal. Ferrero considera que sí García tiene pruebas del mal uso de las horas "debería denunciarlo en la instancia correspondiente" y no proceder a una "acusación pública y generalizada". "Estas declaraciones inhabilitan a Eder García para seguir en su puesto", recalcan.

El PP considera que el clima de "desconfianza" actual entre la parte social y el equipo de Gobierno tiene difícil solución. "Así se lo hemos expresado a los sindicatos, solo se solucionará cuando gobernemos nosotros y se pueden llegar a consensos". "No concederemos todo lo que piden, pero sí escucharemos y razonaremos", insistió.

Cuestionado por los anuncios de García al respecto de presentar un borrador de convenio para finales de año y lanzar la contratación de una consultoría para modernizar la RPT, desde el PP lamentaron, una vez más, conocer los anuncios a través de la prensa. "La RPT debe ser la piedra angular de la estructura municipal, ya tras la actualización del año pasado por las estabilizaciones al día siguiente deberían ponerse a ello", asegura. Ferrero valora la contratación de un asesoría, así lo ha pedido el PP reiteradamente, aunque sin respaldo en las propuestas presupuestarias, y aseveró que la modernización de la RPT será la primera cuestión que afronten si alcanzan el Gobierno municipal. Sobre el convenio, Ferrero recordó que es un documento que debe contar con los sindicatos. "Hace falta acuerdo y para un acuerdo deben haber cesiones", puntualizó.