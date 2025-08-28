La empresa Archteam completará el proyecto del nuevo polideportivo del Campus de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Universidad de Valladolid (UVa), a través del Rectorado, ha completado el proceso de contratación de una empresa que ayudará a culminar la redacción del proyecto de ejecución del nuevo polideportivo del Campus de Soria. La empresa Archteam ha resultado adjudicataria de un acuerdo que tiene un plazo de ejecución de cinco meses y que supondrá a la institución universitaria un desembolso de 48.279 euros, impuestos incluidos. El objetivo es contar con el documento a principios de año para poder licitar la obra en torno a la próxima primavera.

La construcción de un nuevo polideportivo es una vieja aspiración del Campus, sobre todo tras el éxito del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Las nuevas instalaciones permitirán prácticamente doblar la cifra de alumnos –actualmente limitada a 40 por curso– y abrir la posibilidad de estudios de posgrado e investigación. Se estima que el coste final de las instalaciones será del entorno de los 2-2,5 millones, aunque será el proyecto el que finalmente cifre esa cantidad.

La UVa, a través de su propio departamento de Arquitectura, ya tiene avanzado parte del trabajo y la contratación de la asistencia, adelantada por el vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero, se enmarca dentro del objetivo de «agilizar» al máximo el procedimiento y proceder a la licitación a la mayor brevedad posible. Cabe recordar que la Universidad ya cuenta con una reserva presupuestaria de 600.000 euros en este 2025 para poder iniciar las obras y también que este año se confirmó la aportación de la Junta a la construcción de las nuevas instalaciones.

La Universidad del Valladolid en el Campus de Duques de Soria no posee instalaciones deportivas propias, por lo que para la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha sido necesaria la colaboración de instituciones locales que, mediante convenio, han cedido el uso de las instalaciones deportivas precisas. Las nuevas instalaciones tienen el objetivo de «reducir al máximo esta dependencia». El objetivo es cubrir al menos el 80% de las necesidades del grado –«la docencia de las actividades en el medio natural, el medio acuático, las de campos grandes y de atletismo quedarían excluidas– ).

En la documentación que acompaña al contrato se ofrece algún detalle más de las instalaciones que se pretenden construir en el Campus de Soria. El equipamiento planteado «se compone de una edificación que albergaría la pista polideportiva cubierta y una sala escolar, con sus salas complementarias, los espacios auxiliares a los usuarios, así como los espacios singulares; y en el exterior, pero con acceso a la pista polideportiva y vestuarios de la mismas, las pistas pequeñas: las de pádel techadas y la pista para los deportes de playa techada o descubierta».

La pista polideportiva «debe servir para el máximo número posible de especialidades deportivas» con el objetivo de «una rentabilidad de uso mayor». De la misma forma el espacio de pista deberá optimizarla superficie construida «garantizando que pueda utilizarse tanto como una única pista de futbol sala o balonmano, con un hipotético graderío telescópico desmontable; o bien como tres pistas reglamentarias de baloncesto separadas por cortinas». La superficie mínima de pista deberá ser de 57x32m, y una altura libre nunca menor de 9 metros.

La instalación deberá contar con «los equipamientos deportivos previstos para la práctica, móviles o anclados a la estructura o fijas a pared en aquellos puntos que fuera posible, liberando de esta manera la superficie de juego para permitir una mayor flexibilidad de uso». El pliego también contempla que exista «un sistema de independización para las pistas transversales» a través de» cortinas que permita las prácticas de 3 grupos o actividades de forma simultánea».

Los espacios auxiliares a los deportistas (vestuarios, almacenes deportivos etc.) que den servicio a la pista deberán ser accesibles desde la misma. «Y se prevén varios grupos de vestuarios que cumplan con la normativa accesibilidad correspondiente», añaden. La sala escolar tiene un papel clave en la docencia de todas las asignaturas que tengan base musical, así como aquellas que tengan mayor volumen de estudiantes pero que no necesiten implementos voluminosos. También «es ideal» para albergar las fases experimentales de los grupos de investigación que implementen actividades colectivas.