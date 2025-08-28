El PSOE de Soria denuncia el «caos organizativo del operativo de incendios» que deja a los trabajadores desamparados

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria denunció este miércoles que el «caos organizativo del operativo de incendios también es más que patente en la provincia de Soria, con «un modelo que sigue igual desde hace 20 años», un problema que ya lo puso de manifiesto en junio, «mucho antes de que estos fatídicos incendios que están asolando la Comunidad se produjeran», según destacó Carlos Llorente, de la Ejecutiva provincial.

«Nos venden que Soria es un modelo, pero lo que tenemos es un sistema anticuado, mal coordinado y privatizado, con graves carencias en personal y medios. Hemos jugado a la ruleta rusa este verano y solo la suerte ha evitado una tragedia», indicó el secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey.

«Hay un clamor entre los trabajadores de extinción de incendios de que había una falta de coordinación en el plan infocal», señaló Llorente, quien lo vinculó sobre todo a la privatización de un operativo que depende de hasta ocho empresas distintas en algunas secciones, ayuntamientos y Diputación, sin un mando único. Junto a ello se suman las vacantes sin cubrir. Y recordó que ya denunció el PSOE de Soria al principio de verano, que en julio había torretas y retenes sin mangueristas ni conductores y hasta un 40% de plazas de agentes medioambientales vacantes.

«Las comunicaciones fallan, el material está obsoleto y hay una sensación de abandono total. El sistema no está preparado ni para un incendio pequeño, y menos para uno de gran magnitud». En este sentido, denunció que el retén está cubierto con hasta siete empresas diferentes, situación parecida al de la ELIF con base en Garray.

Yolanda Santos lamentó que los trabajadores «se juegan la vida con equipos de protección y condiciones de hace 20 años. En lugar de renovar lo básico, se gastan millones en cámaras y cortinas de humo. La crisis climática exige un modelo público y profesionalizado, no más improvisación».

Y Rey exigió responsabilidades directas al presidente Alfonso Fernández Mañueco y al consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su desidia y dejadez. «Llevan años mirando para otro lado, sin invertir ni reorganizar el operativo, mientras crece el riesgo y mueren trabajadores en incendios en la comunidad. No se puede seguir gestionando con un sistema de hace 20 años».