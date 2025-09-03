Waterproof es la empresa ‘secreta’ que repara el avión mauritano en Garray

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Misterio resuelto. La empresa que está ejecutando las labores de mantenimiento de un avión militar de Mauritania en el aeródromo de Garray es Waterproof Aerospace y Defense, según ha podido confirmar este medio y así figura en la autorización concedida por la Diputación. La institución provincial, hasta el momento, no ha querido desvelar el nombre de una firma, con la que tiene un acuerdo desde julio, amparándose en una cláusula de confidencialidad, a pesar de que se están utilizando unas instalaciones públicas.

El aterrizaje y la estancia de la aeronave de la Fuerza Aérea del Gobierno de Mauritania ha estado rodeado de polémica desde su aterrizaje a principios de agosto. Este medio pudo confirmar que Waterproof contactó con la Diputación a través de Usado for Sale –empresa que tiene adjudicada la gestión del aeródromo, pero que no ha podido asumir por el bloqueo en AESA–. Sin embargo, la necesidad de acelerar los trámites provocó que Waterproof negociara directamente con Diputación y se concediera el permiso para la operación de mantenimiento, que desarrolló Airpull, gestor actual del aeródromo hasta que se traspase la gestión a Usado for Sale.

La llegada del avión mauritano cumplió con todos los requisitos marcados en la normativa tras pasar aduana en Canarias y llegó a Soria con dos pilotos españoles a los mandos.

El acuerdo de Waterproof con Diputación se gesta a partir del pasado mes de julio. Concretamente, el 17 de julio llega la petición de la empresa en la que solicita permiso para el aparcamiento de «un avión modelo CN-235 con dimensiones 21,35 metros de largo, 25,81 de envergadura y 8,17 metros de altura desde el día 6 de agosto hasta diciembre de este año».

Uno días después, entre el 28 y el 30 de julio, los responsables de Diputación firman la autorización por la que se permite a Waterproof «el aparcamiento en la plataforma de estacionamiento del aeródromo de Garray de la citada aeronave» y además «se autoriza a instalar una carpa temporal para la realización de labores de mantenimiento». En el decreto se recuerda también que la empresa deberá hacer frente a una tasa por que por las características del avión sale a 7,56 euros por día. Contando que la previsión es que esté estacionado 4 meses, hasta diciembre, la Diputación percibirá unos 1.000 euros por ‘prestar’ sus instalaciones para la reparación del avión mauritano.

La empresa, con base en Sevilla, tiene previsto que su actividad en Soria adquiera continuidad, no solo en el mantenimiento de aviones, sino con labores vinculadas a la formación. Hay previsión de que haya inversiones, sobre todo para construir instalaciones permanentes, aunque todo está pendiente del cambio de gestor que está bloqueado en Aesa.