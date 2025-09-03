Este pueblo de Soria, entre los más fríos del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria aparece de nuevo, y sin extrañar, en el 'top ten' de las temperaturas más bajas del país hoy miércoles, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es una localidad 'habitual' en la escala de mínimas durante todo el año.

Se trata de Ucero, que ha registrado 5,3 grados a las 7.30 horas, tal y como indican los datos de la Aemet, y se queda en el sexto puesto de las mínimas de todo el territorio nacional, y en tercer lugar en las temperaturas más bajas de Castilla y León, sólo por detrás de Puerto del Pico, en Ávila, donde a las 7.10 horas los termómetros marcaban 2,9 grados, y 4,8 grados en Cuéllar, Segovia a las 5.00 horas.

La Aemet prevé un ascenso de las temperaturas para hoy en Soria, y aunque se esperan cielos nubosos, las máximas alcanzarán los 29 grados y las mínimas superarán los diez. Vientos del oeste con rachas de 20 kilómetros por hora.