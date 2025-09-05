La Cámara de Soria lleva la IA a cinco pueblos de Soria para pymes y autónomos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Soria ha organizado durante el mes de septiembre un ciclo de jornadas presenciales para acercar la Inteligencia Artificial (IA) a pymes, autónomos y profesionales de la provincia en cinco pueblos de Soria.

El objetivo de la formación es que descubran cómo empezar a utilizar la IA de manera práctica, útil y realista en su día a día con el Kit Digital, ha informado la entidad cameral. Bajo los títulos 'De la NASA a tu casa: desplegando la IA en la pyme con Kit Digital' y 'Seis herramientas básicas para trabajar con IA gracias al Kit Digital', las sesiones estarán impartidas por la consultora Zebra y por Sandra Romero Cañadas, experta en digitalización y comunicación, y ofrecerán una aproximación clara y aplicada a la Inteligencia Artificial.

En los cursos mostrarán "con ejemplos sencillos y al alcance de todos" cómo estas tecnologías se pueden convertir en aliadas de la productividad, la creatividad y la gestión empresarial. Entre los contenidos se enseñará a buscar información de forma más rápida y precisa, crear contenidos con ayuda de la IA, organizar ideas, tomar decisiones y automatizar tareas así como mejorar su productividad y creatividad sin complicaciones.

Las jornadas se celebrarán a partir de las 8.30 horas el 11 de septiembre en Almazán, el 15 en San Leonardo de Yagüe, el 16 en Ágreda, un día después en San Pedro Manrique y finalizarán el 18 de septiembre en Vinuesa. La asistencia no requiere conocimientos previos en tecnología.