Indesfor logra también el bosque de la zona Sur

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El programa Brera de renaturalizaciones sigue sus últimos trámites para completar todos los contratos. El último conocido, el de la propuesta de la Mesa de Contratación para la obra de acondicionamiento del bosque de la circunvalación Sur. Y nuevamente Indesfor se hace con una adjudicación municipal, pese a haber abandonado la construcción del aparcamiento de Doctrina. La empresa que lo hacía en una UTE con Ciser Obras y Servicios se ha adjudicado recientemente la transformación del antiguo hotel Valonsadero en el centro de interpretación del monte. Es la primera fase de la reforma del inmueble.

Con la casi adjudicación del corredor de la circunvalación Sur el programa Brera prácticamente está concluido, a la espera de que se liciten los microjardines drenantes. Brera es Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación, y se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.

El bosque de la zona Sur se traduce en la creación de 43.534 metros cuadrados de espacios verdes y la restauración de otros 23.441. El área de especies autóctonas estará dotado de senderos para pasear y practicar deporte.

Brera suma además otras dos intervenciones recientes. Así, la repoblación arbórea del polígono industrial de Las Casas ha sido adjudicada a la empresa Gestión Forestal del Medio Agrícola, por un importe de 100.000 euros. Y la Junta de Gobierno Local licitó el pasado viernes la dotación de una nueva zona de huertos ecológicos urbanos. La parcela de más de 8.300 metros cuadrados se ubica en la zona de expansión de la ciudad, junto a la Ronda del Duero.

Brera moviliza más de cuatro millones de euros y entre sus intervenciones más destacadas y en curso en la actualidad se encuentran el acondicionamiento del aparcamiento de Los Pajaritos para dar más cabida a una masa de árboles y la pacificación en sentido ‘verde’ de las calles Doctor Fleming y Fuente del Rey.

El corredor ecológico Norte, la laguna del polígono de Las Casas, un nuevo parque deportivo en Los Pajaritos, el corredor verde en este mismo barrio, el bosque de polinizadores del polígono o el parque ciclista en el área industrial son otras actuaciones.