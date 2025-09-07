Mucha nube y poca lluvia, la previsión del tiempo de la Aemet a las puertas de la campaña de setas en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria mira ya al tiempo pensando en la campaña de setas y boletus de otoño, pero por el momento la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en sus previsiones mucha nube pero poca lluvia. Cabe recordar que a los boletus se les conoce popularmente como 'migueles' en la provincia por salir para San Miguel (29 de septiembre), pero a falta de unos 20 días la cosa sigue seca para ir estimulando su fructificación.

Las temperaturas, no obstante, si vienen 'buenas' para el reino Fungi. Mínimas por lo general en el entorno de los 8-10 grados y máximas de entre 22 y 26 grados dependiendo del día en en centro de la provincia pueden ayudar a las setas. En otros puntos habrá jornadas a menos de 19.

Tras dos-tres semanas sin apenas precipitaciones, este lunes sí hay visos de lluvia aunque puede ser el único día de la semana en el que caiga algo. Como siempre, depende del punto de Soria pero por ejemplo en la capital hay un 80% de probabilidades en la sobremesa; en Ágreda sólo sube hasta el 35% en la segunda mitad de la tarde aunque estará muy oscuro; en Covaleda la probabilidad es alta (65%-75%) desde el amanecer hasta las 18.00 horas y al final pueden ser tormentas; o en San Esteban de Gormaz se queda en un 30% sobre la hora de comer. Las temperaturas también variarán, pero sin pasar de 27 grados en San Esteban o Arcos de Jalón y con 23 en la capital.

A partir del martes los cielos tendrán nubes y claros, pero al menos hasta el sábado las probabilidades de lluvias o tormentas son muy escasas. Salvo casos muy puntuales no llegan al 50%, con lo cual la previsión de la Aemet es que seguramente no precipite. El martes por la tarde en algún punto puede llover y el jueves suben los porcentajes aunque con previsiones de poca agua, si finalmente se anima.

Respecto a las temperaturas, Pinares promete jornadas más frescas en general que el resto de la provincia y por ejemplo Covaleda no pasará el martes de 20 grados y el miércoles de 19, mientras que en otros territorios no se prevé bajar de la veintena. Las heladas, alejadas de momento.

En definitiva, la campaña de setas y boletus ya no está tan lejos y por ahora llega agua pero poca, cierta humedad con los cielos cubiertos y temperaturas suaves. No es el escenario idílico, pero tampoco el peor de cara a comenzar a echar ejemplares a las cestas de aquí a tres semanas.