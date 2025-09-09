Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Hace ya un mes y 8 días que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria dio luz verde a la demolición de la quinta planta del polémico inmueble del desarrollo urbanístico Pajaritos II. El derribo de la famosa planta fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León a principios de año y la empresa Domus Nebrija aborda ahora la seguridad en el edificio tras presentar un primer proyecto de derribo al que puso reparos el Consistorio, completado por un segundo documento que al final obtuvo el ‘placet’ municipal.

La cuestión es que las fechas se han alargado durante gran parte del verano, y llegado septiembre el Ayuntamiento barajó remitir un requerimiento a la constructora para culminar la demolición, según reconoció este lunes el concejal de Urbanismo, Luis Rey. La semana pasada se produjo esa comunicación entre los responsables de la firma y el edil con dos conclusiones fundamentales. La primera es que Domus debe presentar dos documentos en dependencias municipales, uno de ellos relacionado con salud y seguridad, esto es, cómo llevará a cabo el derribo ateniéndose a la seguridad de los inquilinos y del edificio.

La segunda es que la constructora ha reconocido que «no debe ser fácil encontrar una empresa de estas características para afrontar una demolición de esa índole, nada menos que una quinta planta, «aunque las intenciones de Domus son las de llevar a cabo con la mayor rapidez esta cuestión». No será por tanto la propia Domus la que realice el derribo, a pesar de ser una empresa constructora.

Rey desconoce de momento si la demolición implicará el desalojo del edificio. «Eso es algo que deberá figurar en el documento de salud y seguridad». El concejal también defendió que una vez aprobado el proyecto de derribo, se comunicó tal circunstancia al juzgado y que «nada nos han dicho al respecto». De esta forma, los dos documentos adicionales y la empresa encargada de la demolición marcarán el desarrollo del polémico derrumbe.

La información facilitada por el propio Ayuntamiento sobre el informe emitido por el departamento de Urbanismo concluyó en agosto que «el proyecto presentado se ajusta a lo ordenado en el fallo de la sentencia, dado que propone la demolición completa a excepción de los núcleos de comunicación y chimeneas sobre el forjado de la cuarta planta».

Asimismo se incidió en que el proyecto se adecua a la sentencia «que ordenaba expresamente la demolición de estructura, fachada y otros elementos existentes». Por último explicó que «por todo ello, se aprueba el proyecto de demolición de fachada y estructura del edificio de viviendas y se otorga licencia de obras».

A nivel de detalles se contempla la demolición parcial del muro de cerramiento norte -hasta la altura de los petos de la fachada sur- y la demolición total de la fachada de ladrillo a sur y a este, así como de los dos muros de división entre terrazas, todo ello sobre forjado de planta quinta -cubierta de planta cuarta-.

Además se deberá proceder a demoler las áreas pasivas del forjado, viguetas y bovedillas de cubierta de planta quinta, y a continuación a la de la estructura portante (vigas, zunchos y pilares) constituyendo las partes demolidas una superficie total de 757,12 metros cuadrados, sobre un total de superficie de forjado de 845,29 metros.

Por último se informó de que la estructura portante también se debía demoler «por encima del forjado de cubierta de planta cuarta, permaneciendo como superficie cerrada por su parte superior y algunas laterales, un total de 88,17 metros cuadrados, ajustándose al área ocupada por los casetones de los ascensores y los conductos de instalaciones». Cuestiones técnicas, en definitiva, que marcan la pauta para una polémica que se inició nada menos que en el mes de octubre de 2022.