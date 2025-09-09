Soria Ya pide un helicóptero medicalizado "medio" y Vázquez aclara que los recursos no se limitan por áreas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El demandado helicóptero medicalizado con base en la provincia de Soria llegará, pero quizás no en el 'formato' demandado por Soria Ya. Así se desprende de las intervenciones en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en el que los sorianistas han reclamado uno de tamaño "medio" y no ligero por las características de la provincia; y el consejero de Sanidad ha apuntado que las nueve aeronaves ligeras y la media para la Comunidad se contratan en un único bloque y no están adscritos en exclusiva a un único territorio.

El procurador de Soria Ya Juan Antonio Palomar Sicilia ha reclamado este martes a la Gerencia Regional de Salud que apueste por un helicóptero medio por encima de uno ligero para la provincia soriana a lo que el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ha respondido que los recursos de emergencias sanitarias no limitan su movilidad a una determinada área geográfica o sanitaria.

En este sentido, ha aclarado al procurador de Soria ya que los diez helicópteros anunciados por la Junta podrán volar indistintamente por las nueve provincias de Castilla y León, informa Europa Press.

Vázquez ha ironizado sobre la "faceta mesiánica" de Palomar Sicilia --el procurador ha recordado que Soria ¡Ya! lleva peleando por este servicio desde el mes de febrero de 2022- y ha acusado al político soriano de confundir ubicación con funcionamiento.

"Uno de los helicópteros sanitarios desde luego tendrá su base en la provincia de Soria y estará operativo en 2026, lo que no evita que ante cualquier incidente puedan concurrir recursos de otras localizaciones", ha explicado el consejero que ha aclarado que el contrato de prestación de servicios está concebido como una totalidad y sin división en lotes a lo que ha añadido que está constituido por nueve helicópteros ligeros y uno intermedio cuyas características exigidas se han detallado en el pliego de prescripciones.

Por su parte, Palomar Sicilia ha pedido conocer el modelo exacto de helicóptero que se va a asignar a la provincia de Soria con remisión del informe técnico que sustente esa elección y ha insistido en que el helicóptero sanitario que opere en la provincia de Soria debe ofrecer potencia y capacidad suficientes para condiciones exigentes para amplias zonas que superan los 1.000 metros de altitud.

En este sentido, ha informado de que los técnicos consultados por la agrupación soriana han señalado que el tipo de aeronave más adecuado para las características de la provincia de Soria sería un helicóptero medio por encima de uno ligero.