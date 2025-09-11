Desalojado el Ayuntamiento de Soria por amenaza de incendio por un cortocircuito

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La noticia ha saltado este mediodía en la capital soriana. El Ayuntamiento de Soria ha sido desalojado por la amenaza de incendio debido a un cortocircuito, según han confirmado fuentes municipales, que han precisado que se trata de un cortocircuito en el cuadro general y que se han suspendido todos los servicios municipales.

En ese momento se estaba celebrando también el Pleno municipal que enfilaba sus últimos minutos y que ha quedado igualmente suspendido en el turno de ruegos y preguntas para los vecinos de la capital. El alcalde estaba contestando a una mujer, momento en el que ha entrado al interior de la sala plenaria un policía local que ha señalado: "Hay que evacuar el edificio".

La Policía Local durante el desalojo.MONTESEGUROFOTO

El Ayuntamiento estaba ofreciendo la sesión plenaria por la web, que quedó interrumpida pasadas las 12 del mediodía debido a que "se ha quemado un cuadro". La idea era finalizar el Pleno pero al final se han precipitado los acontecimientos.

Al filo de las 13.00 horas, el Ayuntamiento de Soria ha confirmado que tras comprobar que solo afectaba a una fase y visto por los técnicos electricistas, se ha retomado la actividad aunque sin atención al público al no poder disponer de suministro eléctrico hasta finalizar los trabajos, con la confianza de que se completen por la tarde.