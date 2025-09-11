Heraldo-Diario de Soria

Sucesos

Desalojado el Ayuntamiento de Soria por amenaza de incendio por un cortocircuito

Un policía local ha entrado en el Pleno de la Corporación que se estaba celebrando en esos momentos y ha exclamado: "Hay que evacuar el edificio". El Consistorio ha confirmado cerca de las 13.00 horas que se retoma la actividad tras la comprobación de los electricistas aunque sin atención al público

Imagen del desalojo en la Casa Consistorial.

Imagen del desalojo en la Casa Consistorial.MONTESEGUROFOTO

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

La noticia ha saltado este mediodía en la capital soriana. El Ayuntamiento de Soria ha sido desalojado por la amenaza de incendio debido a un cortocircuito, según han confirmado fuentes municipales, que han precisado  que se trata de un cortocircuito en el cuadro general y que se han suspendido todos los servicios municipales.

En ese momento se estaba celebrando también el Pleno municipal que enfilaba sus últimos minutos y que ha quedado igualmente suspendido en el turno de ruegos y preguntas para los vecinos de la capital. El alcalde estaba contestando a una mujer, momento en el que ha entrado al interior de la sala plenaria un policía local que ha señalado: "Hay que evacuar el edificio".

La Policía Local durante el desalojo.

La Policía Local durante el desalojo.MONTESEGUROFOTO

El Ayuntamiento estaba ofreciendo la sesión plenaria por la web, que quedó interrumpida pasadas las 12 del mediodía debido a que "se ha quemado un cuadro". La idea era finalizar el Pleno pero al final se han precipitado los acontecimientos.

Al filo de las 13.00 horas, el Ayuntamiento de Soria ha confirmado que tras comprobar que solo afectaba a una fase y visto por los técnicos electricistas, se ha retomado la actividad aunque sin atención al público al no poder disponer de suministro eléctrico hasta finalizar los trabajos, con la confianza de que se completen por la tarde.

Trabajadores municipales a las puertas del Ayuntamiento.

Trabajadores municipales a las puertas del Ayuntamiento.MONTESEGUROFOTO

