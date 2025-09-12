Un suceso eléctrico obliga a evacuar el Ayuntamiento de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Estaba claro que había algún problema en algún cuadro eléctrico, pues los micrófonos habían dejado de funcionar en el pleno. Pero tanto como para evacuar el edificio fue algo inesperado. El caso es que pasadas las doce y media de la mañana hubo que desalojar el Ayuntamiento debido a un suceso de índole eléctrica. Al parecer el punto afectado había comenzado a echar humo y no era cosa de experimentar con toda la gente dentro si iba a mayores. Precaución ante todo, personal y público a la plaza Mayor y sorpresa generalizada no exenta de guasa en algún caso, aunque a quien le pilló haciendo algún trámite seguramente le supuso una molestia. La situación quedó en un mero susto, si puede hablarse así, pues alarma, lo que se dice alarma, tampoco es que hubiera.

La incidencia tuvo lugar en medio de la celebración del pleno, donde los micrófonos y las luces de los asientos de los concejales dejaron de funcionar. Curiosamente, no las luces del salón. En la zona de Alcaldía y demás dependencias no se advertía nada y la cosa parecía normal.

Tras un breve receso el alcalde, Carlos Martínez, reconocía lo inevitable. «Intentamos elevar el tono de voz», resumió audiblemente, porque del resto de su intervención apenas se entendió nada. Ignoraba el alcalde que en ese mismo momento un gato negro se paseaba por la plaza Mayor, todo un mensaje para los más supersticiosos.

A viva voz se reanudó el debate del pleno y estaba el alcalde respondiendo en el turno de ruegos y preguntas cuando apareció un policía local y avisó de que había que desalojar el edificio. No dijo la causa, pero ya los más enterados lo relacionaban con el fallo eléctrico de los micrófonos y una insurrección de los electrones que amenazaba con incendio. El público salió con toda calma.

Hubo quien se quedó a las puertas esperando con optimismo una rápida solución y quien optó por irse a tomar un café a alguno de los bares de la plaza. Ganaron los del optimismo, ya que poco antes de la una se comunicaba que los funcionarios volvían al trabajo, tras revisar la situación electricistas y bomberos.

Trabajo con bolígrafo y papel, porque pese a la ausencia de riesgo, la electricidad estaba cortada. Para el público la falta de suministro tuvo la consecuencia de una imposibilidad de atención. Poco antes de las tres de la tarde se comunicaba que la situación había vuelto a la normalidad. De esta manera el Consistorio volverá a atender hoy a la gente como todos los días, en unos trámites que llenan la sala de columnas y que en estos días abarrotan la parte nueva del edificio y la zona de atención al ciudadano, pues se realiza el papeleo presencial de la solicitadísima Campaña Deportiva.