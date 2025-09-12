Soria tiene una cita ganadera este fin de semana en la capital

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana acoge este fin de semana la XIV edición de su Feria Ganadera, una cita que tendrá lugar en la plaza de toros con una concentración de ganado de carácter de exposición e incluso venta de animales como en años anteriores.

Organizada por la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Vacuno de Carne de Soria y con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación de Soria, Caja Rural y Asaja Soria, la feria contará con una treintena de ganaderos de ovino, bovino y equino que exhibirán 120 animales de razas referenciadas y con sus libros de genética pura, según incidió el presidente de la ADS, Gustavo Gonzalo.

En positivo, los precios de este año, que «después de 14 años que se lleva celebrando la feria» han experimentado un ascenso y se prevé que antes de fin de año vuelvan a subir, «precisamente porque no hay ejemplares», señaló.

Las reses llegarán sobre todo de Soria, pero también del País Vasco, Madrid e incluso de otras provincias de Castilla y León. Este año algunos ganaderos del País Vasco habituales en ferias anteriores no podrán acudir porque están obligados a hacer cuarentena después de la feria de Salamanca, celebrada este pasado fin de semana.

La decisión de realizar el evento este fin de semana se debe a que el fin de semana del 27 de septiembre ya hay actividades taurinas en la plaza de toros con motivo de la festividad de San Saturio, de modo que era requisito que las instalaciones estuvieran acondicionadas con antelación. En este sentido, Gonzalo lamentó que la fecha haya coincidido con la feria de Cobvaleda, también de ganado, pero sostutvo que no había otra alternativa.

La entrada y recepción de los animales será este sábado 13 de septiembre a partir de las 9.00 horas y el horario de exposición al público será desde las 13.30 horas de esta misma jornada hasta las 15.00 horas del domingo. La inauguración oficial está prevista a las 13.00 horas del sábado.

En la feria se dispondrán los lotes de animales en corrales desmontables y móviles con el fin de adecuar el número de animales a la superficie de la estabulación.

De 17.00 a 19.00 horas habrá actividades infantiles y juegos para niños a cargo de la empresa Rescata2. En esa misma franja horaria la organización ofrecerá de forma gratuita paseos a caballo para los más pequeños en la plaza de las Balsas y en los alrededores de la plaza de toros.

Y a las 19.00 horas, concurso ‘Adivina el peso’, de uno de los animales con premio para el ganador de un jamón.

El domingo la feria abrirá sus puertas de nuevo a las 10.00 horas, con hinchables para los niños en la plaza de las Balsas y alrededores de la plaza de toros desde las 11.00 hasta las 13.30 horas.

A las 12.00 horas habrá demostración de herraje de caballos, y a las 14.00 horas, se celebrará el sorteo de una novilla valorada en 1.200 euros.

El presidente de la ADS, Gustavo Gonzalo, ha subrayado la importancia de «las ferias ganaderas, celebradas hasta hace pocas décadas en la capital soriana, centro de reunión de gentes venidas de todos los puntos del estado para la compraventa de animales», apunta el ganadero, recordando la ayuda y sustento que han supuesto ovejas, vacas, cerdos y ganado equipo a las familias del medio rural soriano.