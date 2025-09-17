Llegan a Soria Magallanes y Elcano a través de una exposición: fotos de la muestra

El Palacio de la Audiencia se ha convertido este martes 16 de septiembre en el escenario de una original charla teatralizada a cargo del grupo Oria Dauria, que sirvió de apertura a la exposición 'El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano'. La muestra, organizada por la Subdelegación de Defensa en Soria, invita a recorrer una de las mayores gestas de la historia de la navegación y podrá visitarse hasta el 28 de septiembre.

Podrá visitarse hasta el 28 de septiembre en el Palacio de la Audiencia.MonteseguroFoto El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano

