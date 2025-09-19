La distribución de alimentos y bebidas de Soria renueva su directiva y muestra su preocupación por la ZBE

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La asamblea de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de la Provincia de Soria (Adiso) ha reelegido a José Antonio Omeñaca Alonso como presidente de la organización para los próximos cuatro años. La cita ha renovado algunos cargos y puesto sobre la mesa problemas con la carga y descarga y temores ante la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria.

Omeñaca afronta su cuarto mandato consecutivo al frente de la asociación, donde continuará con el mismo Comité Ejecutivo, salvo la salida de Alberto Alonso Rodrigo como vocal, quien será sustituido por Noelia Ortega Recio. La directiva se completa con María Teresa Hernando Rodríguez en la Vicepresidencia, José Hernández Orte en la Secretaría-Tesorería y Jesús Marco Rubio como vocal.

Más de 300 empleos en la provincia

Durante la Asamblea, los asociados abordaron los principales problemas que afectan actualmente a la distribución en la capital, agravados por la nueva configuración vial. A corto plazo, una de las mayores preocupaciones del sector es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Los empresarios solicitan al Ayuntamiento participar en la mesa de trabajo encargada de redactar la ordenanza que regulará su funcionamiento, ante el impacto que puede tener sobre la actividad.

“Somos uno de los sectores más afectados por la ZBE”, subraya el presidente. “Es imprescindible contar con la opinión de los profesionales del sector en cuestiones clave como el tipo de vehículos autorizados, los horarios de carga y descarga y los puntos habilitados. Debemos ser parte activa de la redacción de la ordenanza antes de su publicación”, insiste Omeñaca.

Asimismo, se subrayó la problemática en materia de carga y descarga, particularmente en la avenida de Valladolid, donde la actual configuración obliga en ocasiones a utilizar el carril bici para estacionamiento, así como la insuficiencia de espacios habilitados en otras zonas de la ciudad.

Los presentes consideraron imprescindible mantener una reunión específica con el concejal competente y con la Policía Local, con el objetivo de analizar y establecer de manera adecuada las zonas de carga y descarga en toda la ciudad.

Fundada en 2009, la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de la Provincia de Soria forma parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).