La detenida por azuzar a su perro contra su pareja y la Policía pasa a disposición judicial

La vecina de Soria detenida en la madrugada del jueves por azuzar a un perro de raza potencialmente peligrosa contra su pareja y los agentes de la Policía Nacional pasa a disposición judicial. Tal y como avanzó este medio, los agentes tuvieron que realizar disparos tanto disuasorios como al animal, que había herido a un hombre. Al parecer no es la primera ocasión en la que surgen problemas con la dueña del animal por el 'uso' del mismo.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria detuvieron el jueves a una mujer de 38 años de edad y vecina de Soria, como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de atentado contra agente de la autoridad.

Sobre las 3.00 horas se recibió el aviso en el Servicio de Emergencias Policiales CIMACC-091 en el que se comunicaba que se estaba produciendo una discusión entre un hombre y una mujer y que el perro de ella estaba atacando al varón. Cuando la Policía llega al lugar de los hechos observan a un hombre herido, sentado en la calle, junto a una mujer por lo que dan aviso a los servicios sanitarios.

La mujer, que resultó ser la pareja del herido, recibió a los agentes con gritos, insultos y amenazas abandonando el lugar y volviendo rápidamente con un perro de raza considerada "potencialmente peligrosa" al que azuza contra los funcionarios policiales.

El animal atacó a un policía que, ante la agresividad del mismo, se vio obligado a realizar varios disparos disuasorios. Esto hizo que el perro se alejase momentáneamente, pero la dueña volvió a instigar al animal para que atacara al agente, según señalan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria

Ante la grave amenaza para la integridad física del policía que suponía el reiterado y violento ataque del perro, el agente hizo uso proporcional y reglamentario de su arma de fuego, disparando contra el mismo, según señalan fuentes oficiales. El perro, alcanzado por los disparos, abandonó el lugar junto a su dueña que intentaba huir de la Policía.

Finalmente, la mujer, dueña del animal y pareja de la víctima, fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar ya que, al parecer, también azuzo al perro contra su pareja provocándole lesiones en la pierna; y de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, al incitar a su perro a que ataque a los policías cuando estos acudían a socorrer a la víctima. Además, también es investigada por un presunto delito de maltrato animal.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que distintos cuerpos policiales de esta ciudad han tenido que realizar intervenciones en las que ha estado implicada la detenida y el perro de su propiedad. Este perro es mestizo con predominio de Bóxer.

La víctima fue trasladada por una ambulancia al hospital Santa Bárbara para ser asistido de sus lesiones, pero una vez en el servicio de urgencias declinó ser atendido y abandonó el lugar. Además, tampoco ha denunciado los hechos.

El perro fue asistido en el lugar del ataque por el servicio veterinario de guardia del Ayuntamiento de Soria y trasladado a la perrera municipal para realizar un seguimiento de su salud.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Unidad de Policía Científica que realizaron la pertinente inspección ocular, cuyo resultado, junto con las distintas diligencias policiales, fueron comunicadas a las autoridades judiciales, una vez que la detenida fue puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de esta capital.