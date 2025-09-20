El Hospital tendrá 440 plazas de aparcamiento tras la urbanización

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria avanzan y a partir del lunes arranca una nueva fase. Se trata, según informó la Junta a través de un comunicado, de la urbanización del entorno del complejo sanitario. La cuestión más destacada de la intervención es que al término de la misa habrá una nueva zona de aparcamiento con más de 400 plazas. El número de espacios es prácticamente el cuádruple de los existentes ahora en la zona provisional de aparcamiento y que, durante las obras, quedará inutilizada.

La información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta en Soria explica que el próximo lunes se iniciarán «las obras de urbanización que contempla la segunda fase de ampliación y reforma» del Hospital Santa Bárbara. Esta actuación «prevé la construcción del nuevo aparcamiento y, por tanto, es necesaria la ocupación de la actual zona de estacionamiento provisional». Una vez concluya la intervención a finales de año, el hospital contará con alrededor de 440 plazas, detalla el Gobierno autonómico.

En concreto, el nuevo aparcamiento, con acceso desde el paseo de Santa Bárbara y salida por la calle Doctor Fleming, dispondrá de unas 320 plazas para turismos –incluidas las reservadas para personas con movilidad reducida–, motocicletas y ambulancias, lo que implica un incremento del 220 % respecto al área provisional de estacionamiento, que tiene capacidad para un centenar de vehículos. Además, hay que sumar más de cien plazas del parquin subterráneo y una decena en la zona de tratamientos ambulatorios.

Cabe recordar que en el aparcamiento junto a la entrada principal del hospital, que permanecerá operativo, el tiempo máximo de estacionamiento es de 15 minutos en días laborales, de 8.00 a 18.00 horas, para gestiones rápidas, ya sean en consultas externas, urgencias y otros servicios.

Asimismo, el Hospital Universitario Santa Bárbara está conectado con los distintos barrios de la capital soriana y con el centro de la ciudad mediante cuatro líneas del servicio de transporte urbano (L1/L2/L3 y Circular–festivos). A diario, un centenar de autobuses tienen parada en las inmediaciones del centro hospitalario, con una frecuencia media de 15 minutos.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) desplegará la señalización correspondiente para informar a los ciudadanos de todos los cambios mientras duren las obras. Al mismo tiempo, agradece la comprensión por parte de los usuarios por las molestias causadas por la necesaria ejecución de las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario Santa Bárbara.

La creación de nuevas plazas de aparcamiento en el hospital contribuirá a aliviar en parte una de las zonas de la ciudad más afectada por los problemas de aparcamiento. La falta de espacios de estacionamiento incluso ha sido objeto de trifulca política entre el PSOE y el PP en los últimos meses. Los socialistas, a través de Carlos Martínez y otros destacados miembros del partido, afeaba a la Junta la falta de planificación mientras que desde las filas populares la delegada Territorial, Yolanda de Gregorio recordaban que la competencia en esta materia es exclusiva del Ayuntamiento.

Cabe recordar que además de las plazas vinculadas al complejo hospitalario, en cuestión de semanas comenzará al fina las obras para construir el Centro de Salud Soria Norte. El nuevo edificio proyectado contempla, según el proyecto aprobado, habilitar una zona de aparcamiento con 74 plazas. En este caso el calendario que maneja la Junta es que las obras arranquen entre finales de octubre y principios de noviembre y se extiendan durante un plazo de 22 meses. Esta infraestructura está a dos calles del hospital.