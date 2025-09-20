Gastronomía
La Mantequilla de Soria y su tarta más famosa toman Valencia
La Casa de Soria en Valencia auspicia las primeras Jornadas Divulgativas del producto y permiten probar cinco tipos de costrada y cuatro de mantequilla a los asistentes
La Mantequilla de Soria y uno de sus derivados, la famosa tarta costrada, 'hacen patria' lejos de la provincia. Valencia acoge a la I Jornada divulgativa de la D.O.P. Mantequilla de Soria organizada por la Casa de Soria en Valencia con la colaboración de la Diputación de Soria, Junta de Castilla y León y Mantequerías York.
Durante la jornada, además de la divulgación del consejo regulador se realizó una cata de:
- Cuatro mantequillas: natural, salada, dulce y dulce con trufa
- Cinco costradas: tradicional, pistacho, canela, cobertura de chocolate y kinder.
A la Jornada acudieron socios y amigos de la Casa de Soria, representantes del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, periodistas gastronómicos y asociaciones regionales y vecinales.