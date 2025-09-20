La Mantequilla de Soria y su tarta más famosa toman Valencia

La Casa de Soria en Valencia ofrece información y catas sobre la Mantequilla de Soria y la tarta costrada.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Mantequilla de Soria y uno de sus derivados, la famosa tarta costrada, 'hacen patria' lejos de la provincia. Valencia acoge a la I Jornada divulgativa de la D.O.P. Mantequilla de Soria organizada por la Casa de Soria en Valencia con la colaboración de la Diputación de Soria, Junta de Castilla y León y Mantequerías York.

Durante la jornada, además de la divulgación del consejo regulador se realizó una cata de:

Cuatro mantequillas : natural, salada, dulce y dulce con trufa

: natural, salada, dulce y dulce con trufa Cinco costradas: tradicional, pistacho, canela, cobertura de chocolate y kinder.

A la Jornada acudieron socios y amigos de la Casa de Soria, representantes del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, periodistas gastronómicos y asociaciones regionales y vecinales.