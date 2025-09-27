Visto bueno a la Oferta de Empleo Público de Soria con 27 plazas

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Visto bueno a la Oferta de Empleo Público de 2025, que contempla 27 plazas entre las de reposición efectiva y las que posibilita el cupo de seguridad ciudadana. El alcalde, Carlos Martínez, dio cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local al respecto, con un buen número de policías locales en el punto de mira de los procesos selectivos.

Tres administrativos; un agente medioambiental; el archivero municipal; un ingeniero técnico industrial; un oficial pintor; otro de jardines; dos trabajadores sociales; y un coordinador deportivo constituyen las plazas de reposición efectiva, explicó el regidor. En cuanto a la Policía Local, la convocatoria comprende 13 plazas de agentes. Y es que se sacarán por promoción interna cuatro puestos de oficial, de manera que a las nueve plazas iniciales se añaden cuatro vacantes. También está previsto cubrir tres puestos de bombero, incluida la jefatura del parque de la calle Tarrasa.

Además de estos 27 puestos el alcalde recordó que el Ayuntamiento ha incorporado o está en proceso de hacerlo a 34 trabajadores con las ayudas de fomento de empleo.

Por otra parte, el órgano de Gobierno aprobó ayudas de emergencia para personas en situación de vulnerabilidad por importe de algo más de 5.000 euros. Martínez expuso que en lo que va de año estas subvenciones para cubrir necesidades perentorias como vivienda o suministros superan los 200.000 euros. «Las necesidades son cada vez mayores» y «los programas también se van incrementando», así como el personal, de manera que la participación de la Junta en el Acuerdo Marco de financiación de los servicios sociales tiene que ir más allá de lo que aporta ahora y entrar, por ejemplo, en los planes en los que un día estuvo, como la adquisición de material escolar o las Aulas de la Tercera Edad.

Y es que la Junta de Gobierno aprobó además un añadido de necesidades locales al Acuerdo Marco, de manera que en el periodo de vigencia (2023-2027) la cuantía pasa de 11,1 a 11,9 millones. Un incremento anual en el entorno de los 200.000 euros, resumió el alcalde.

Sin embargo, el gasto anual asociado a los servicios sociales asciende a 5,6 millones, explicó Martínez. Y de esta cantidad la Junta cubre el 60%, unos 3,6 millones. Hay un ‘desfase’ de «dos millones de euros a mayores, que son fondos propios» del Ayuntamiento, destinados a programas que no vienen cofinanciados. «Necesitamos que la administración autónoma también se implique», resumió el alcalde sobre la que, indicó, es una postura común de todas las localidades con Acuerdo Marco con la Junta.