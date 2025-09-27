Soria, de nuevo, entre los puntos más fríos del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

De nuevo Soria figura esta madrugada del sábado en el ranking de las temperaturas más frías del país, con dos localidades en el 'top ten'. No obstante, en esta ocasión los termómetros se quedan por encima de los 0 grados, de modo que las heladas dan una tregua, al menos temporal.

Se trata de los pueblos de Morón de Almazán y Ucero, con 1 y 1,1 grados, respectivamente esta mañana. Morón registró la mínima a las 7.50 horas, mientras que Ucero lo hizo a las 7.00 horas. Se quedan por tanto en sexto y séptimo puesto del ranking de los diez pueblos con las temperaturas mínimas del país. No obstante, en Castilla y León 'ascienden' hasta el cuarto y el quinto puesto, por detrás de Cuellar en Segovia, Puerto del Pico en Ávila y Sanabria en Zamora, que registran 0,1 grados.

Para este sábado se esperan en Soria intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado, en el tercio oeste y en ligero ascenso en el resto. Viento variable, con predominio del sur y suroeste, flojo con intervalos de moderado. Máximas de 25 grados y mínimas de 6.