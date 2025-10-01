Convocan nueva huelga de médicos en Soria el viernes 3 por un estatuto propio

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El sindicato médico CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) ha convocado huelga para este próximo viernes 3 de octubre para exigir un estatuto propio, así como una serie de reivindicaciones que se concretan en el reconocimiento de la singularidad de su trabajo, cualificación y responsabilidades. Se trata de la segunda jornada de huelga de médicos por esta razón, tras la mantenida en verano, pero en este caso convocada también por el Sindicato Médico Andaluz.

Los convocantes ven justo tener un estatuto propio de médicos y facultativos, lo que les permitiría negociar sus condiciones laborales. «En estos momentos estamos muy diluidos en las mesas de negociación, porque somos en torno al 18% de la plantilla, así que el resto de trabajadores (sanitarios) están más representados y al final acaban negociando nuestras condiciones de trabajo, que creemos que son distintas», manifestaron fuentes del sindicato en la provincia de Soria.

La confederación de sindicatos sostiene que los médicos llevan «demasiado tiempo» soportando lo que califican de «maltrato sistemático», que ha derivado en explotación laboral y pérdida de liderazgo profesional, amén de sentirse un colectivo «sometido a una presión insoportable». «La crisis de la sanidad pública es también la crisis de la medicina pública», apunta el sindicato en un comunicado a nivel nacional. Los convocantes dejan claro que no reclaman «privilegios corporaciones» sino consideración hacia su cualificación profesional «y hacia la enorme responsabilidad que asumimos cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencias», aseveran.

Llamamiento a sumar fuerzas

La CESM hizo un llamamiento a todo el colectivo médico y facultativo, así como a las organizaciones colegiales, y asociaciones profesionales y sindicales para que secunden esta convocatoria de huelga. «Necesitamos sumar fuerzas y alcanzar consensos, por lo que la unidad es clave para conseguir el reconocimiento que exigimos», sostiene. Así y con todo, y a pesar del satisfactorio respaldo que tuvo la huelga en verano según el sindicato, el seguimiento en Soria en esta ocasión está en el aire debido a la fecha, que en la capital cae en puente al ser fiestas de San Saturio. «Posiblemente haya gente que se haya cogido vacaciones o días de libre disposición, así que la lectura de la huelga puede que no sea del todo real» en esta provincia, avanzan miembros del sindicato en Soria.

En verano, «las cifras oficiales que dieron fue una participación del 30%, pero la realidad es que el hospital se paró entero», recuerdan. Soria cuenta con unos 400 médicos colegiados, cifra que incluye a los jubilados. Al igual que la vez anterior, hay prevista una concentración en las puertas del complejo hospitalario Santa Bárbara a las 11.30 horas a la que invitan a sumarse.