Soria recreará este domingo el acto en el que se nombró a Machado hijo adoptivo de la ciudad el 5 de octubre de 1932

El Ayuntamiento de Soria recreará el acto en el que se nombró al poeta Antonio Machado hijo adoptivo de la ciudad, el 5 de octubre de 1932, como así lo ha anunciado la concejal de Turismo, Yolanda Santos, quien ha señalado que la intención es que las acciones que se lleven a cabo tengan repercusión con otras asociaciones y sectores.

Dentro de este objetivo, este domingo 5 de octubre se recuperará una de las fechas más significativas entre el poeta y la ciudad ya que fue cuando se nombró hijo adoptivo a Antonio Machado, en 1932.

Así, Santos ha señalado que se ha recabado información de la mano del Archivo Histórico Provincial de Soria, así como el libro del Ateneo para ver cómo fue aquella jornada del 5 de octubre de 1932. Entonces el Ayuntamiento ya hizo una declaración institucional en el Pleno y llevó a cabo el homenaje, así como un debate entre otros ilustres para ver a quién se rendía homenaje, pero se barajaban otros nombres, aunque se decidió que debía ser Machado.

"En aquel día se grabaron sus versos sobre mármol y piedra en la plazoleta final del paseo de San Saturio donde se fraguaron los versos, una placa distinta a la actual", ha señalado la concejala, quien ha avanzado que mañana se verá una nueva placa ya que la que estaba, de bronce, despareció hace unos meses.

"Al terminar la romería y la misa de ese día en San Saturio se pusieron unas mesas en la puerta de la ermita donde estaba Antonio Machado con representantes instituciones, personalidades ilustres, la sociedad que asistió a la misa", ha señalado la concejala.

Una jornada que continuó con discursos, uno de ellos del propio poeta y que finalizó con la marcha triunfal a cargo de la Banda Municipal. El poeta se fue tras estos actos a Madrid y nunca más volvió a Soria, como ha recordado Yolanda Santos, recoge Europa Press.

La concejala ha asegurado que fue "un acto sencillo" y así se va a recrear ahora 93 años después por lo que ha invitado a la sociedad a posar en esta imagen y participar en este acto que "une pasado y presente" y que estará "lleno de emotividad".