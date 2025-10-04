La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria convoca los Premios a la Investigación e Innovación 2025 en sus cinco categorías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria convocó los Premios a la Investigación e Innovación 2025 en sus cinco categorías: ‘Proyectos de investigación’, ‘Publicación científica’, ‘Comunicación científica’, ‘Trabajo de investigación en formación especializada’ y ‘Proyectos de innovación’. El plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 2 de noviembre de 2025.

La convocatoria de estos premios, así como con la organización de un acto de entrega específico de estas distinciones, pone de manifiesto la apuesta de la Gerencia por la “generación de conocimiento que repercuta en una mejor atención”, tanto en el ámbito en el que se desarrollan estos proyectos como en el general a través de su transmisión, teniendo en cuenta que es imprescindible en todos los niveles asistenciales para la transformación y el cambio, y un objetivo clave en el Plan Estratégico 2022-2025.

Como novedad, este año los premiados recogerán los correspondientes galardones durante la celebración de la Jornada de Investigación e Innovación a finales de noviembre. En ediciones anteriores, este evento coincidía con el acto de entrega de los Premios Institucionales y de reconocimiento a los profesionales jubilados de la Gerencia, cita que está prevista para el mes de diciembre.

La valoración de las candidaturas de Investigación la llevará a cabo un jurado compuesto por los miembros de la Comisión de Investigación de la GASSO, mientras que los proyectos de Innovación o mejora serán evaluados por un jurado formado por integrantes de la Comisión de Innovación y Tecnologías. Se tendrán en cuenta, en función de la categoría presentada, diferentes criterios de calidad previamente consensuados por los jurados. Cada uno de los premios de las cinco categorías está dotado con 500 euros, recoge Ical.

A estos galardones pueden concurrir los profesionales de la Gerencia titulares de proyectos, publicaciones, comunicaciones y trabajos desarrollados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Un mismo profesional solo podrá ser reconocido en una categoría. Si un mismo proyecto se registra en más de una categoría, el jurado se reserva el derecho a elegir en cuál de ellas puede ser reconocido con un premio o un accésit.