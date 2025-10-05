Hernández Martínez se proclama tricampeón de las hamburguesas de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Carlos Hernández Martínez, en representación de la carnicería soriana que lleva los apellidos del ganador, se ha proclamado en la Feria Naturpal de Palencia como tricampeón del título de mejor hamburguesa de Castilla y León, la segunda de forma consecutiva.

Secreto de cerdo, mantequilla, morcilla de Burgos, manzana rallada, espinaca baby, aros de cebolla en tempura, bacon crujiente y queso de fondue en panecillo brioche, son los ingredientes de la creación culinaria de Hernández que lleva por nombre ‘Eat The Rich’.

Con una exitosa trayectoria en el concurso regional, el establecimiento soriano presentósu innovadora creación que los jurados consideraron como mejor propuesta.

La laureada Carnicería Hernández Martínez representó a la provincia de Soria compitiendo en la final con las propuestas de las provincias de Salamanca, Palencia y Burgos.

Todos ellos debían exhibir en sus puestos una versión de exposición en la carnicería en crudo sin adornos o complementos y otra cocinada de presentación libre, permitiendo al jurado catar y valorar cada una de las propuestas en aspectos como trazabilidad, calidad, alérgenos, sabor, color, olor, textura, originalidad, presentación y aplicación comercial.

Un año más la Asociación Soriana de Carniceros (Asocar) como miembro de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León, estuvo presente en la final de la XIII Edición del Concurso ‘Mejor Hamburguesa de Castilla y León’. Este evento que forma parte de la tradición anual del gremio, reúne a los mejores carniceros profesionales de la región, quienes compiten por el codiciado galardón.

Carlos Hernández se ha convertido ya en todo un experto en estas lides, no en vano ganó el concurso en los años 2021 y 2024.

Este certamen que se celebra alternativamente y de forma anual en una de las provincias integradas en el gremio regional, no solo busca premiar la creatividad y calidad en la elaboración de hamburguesas, sino también poner en valor la importancia de la carne en una alimentación equilibrada y nutritiva.

Los profesionales del gremio, con su amplio conocimiento del producto, se dedican a informar sobre las propiedades de la carne y su correcta elección según el uso culinario y las necesidades nutricionales.

Hernández tendrá el derecho de exhibir en su establecimiento la mención de ‘Mejor Hamburguesa de Castilla y León’, reconociendo su excelencia en la gastronomía regional.