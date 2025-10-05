Heraldo-Diario de Soria

Concierto de pasodobles taurinos de la Banda (fotos)

Los sorianos, amantes siempre de la Banda Municipal, disfrutaron una vez más de otro concierto del conjunto dirigido por Jose Manuel Aceña, esta vez fueron versiones de pasodobles taurinos los que sonaron en Mariano Granados

Los sorianos siempre fieles a su cita con la Banda

Los sorianos siempre fieles a su cita con la BandaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Tras el paso de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos por la Plaza Mariano Granados, esta se convirtió en todo un escenario para bailar los mejores pasodobles de la mano de la Banda Municipal de Música.

El conjunto dirigido por Jose Manuel Aceña ha sonado por gran variedad de eventos durante estas Fiestas de San Saturio, el concierto junto con Los Gandules fue uno de los más llamativos de estos días.

