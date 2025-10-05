Concierto de pasodobles taurinos de la Banda (fotos)

Los sorianos siempre fieles a su cita con la BandaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Tras el paso de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos por la Plaza Mariano Granados, esta se convirtió en todo un escenario para bailar los mejores pasodobles de la mano de la Banda Municipal de Música.

El conjunto dirigido por Jose Manuel Aceña ha sonado por gran variedad de eventos durante estas Fiestas de San Saturio, el concierto junto con Los Gandules fue uno de los más llamativos de estos días.