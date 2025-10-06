Desarticulado un grupo criminal que robaba en casas de Soria, Huesca y Zaragoza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuatro personas, una de ellas menor de edad, han sido detenidas por la Guardia Civil como supuestas autoras de 17 delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas y un delito de pertenencia a grupo criminal, cometidos en las provincias de Soria, Huesca y Zaragoza.

El pasado mes de agosto, el Equipo de delitos contra el patrimonio de la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de Huesca, detectó un incremento inusual de robos en el interior de domicilios de la provincia de Huesca. Los agentes, durante el proceso de la investigación, localizaron un vehículo con placas de matrícula italiana, informa Europa Press.

El modus operandi del grupo criminal era similar en todos los casos. Actuaban por el día, normalmente por la mañana, aprovechando el periodo estival y la ausencia de los moradores en los domicilios elegidos, forzando los accesos a las viviendas, sustrayendo únicamente, joyas y dinero en metálico, reenviado el mismo día al extranjero, a través de empresas de envío de dinero.

PROCEDÍAN DE ITALIA

En el transcurso de las investigaciones, se pudo averiguar que los supuestos autores procedían de Italia y que estuvieron asentados en las localidades de Soria, Zaragiza y Huesca, para seleccionar las viviendas que consideraban idóneas para cometer los robos.

Los detenidos, con residencia en Italia, utilizaban vehículos de alquiler de dicho país y se trasladaban a España por la zona de Portbou (Gerona), para realizar los robos, regresando nuevamente a su país, repitiendo dicha conducta de forma reiterada a lo largo de los meses de agosto y septiembre.

Durante este periodo, efectuaron robos en el interior de domicilios de las localidades de Almudévar, Azara, Barbastro, Monzón, Ontiñena, Peraltilla, Quicena y Siétamo en la provincia de Huesca, La Almolda, La Joyosa, Tarazona y Torres de Berrellén en la provincia de Zaragoza y Soria capital.

El valor de los efectos sustraídos como del dinero en efectivo, está pendiente de valoración. Fruto de las pesquisas policiales practicadas, se dedujo que el grupo delictivo habría podido finalizar su "campaña" de robos y que intentaba salir de España para regresar a Italia, por lo que el pasado 20 de septiembre, agentes de la UOPJ procedieron a la detención de cuatro personas a la altura de la localidad de Barbastro (Huesca), cuando tomaban dirección hacia Cataluña, con la intención de salir de España, como supuestas autoras de 17 delitos de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal, siendo cuatro varones entre 20 y 45 años, siendo uno de ellos menor de edad.

En el marco de la Operación Effrazione, el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con los detenidos, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbastro, decretando la autoridad judicial prisión provisional y sin fianza a los tres adultos y Fiscalía de Menores de Huesca, medidas cautelares hacia el menor.