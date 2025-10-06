Una empresa de Soria quiere montar tres áreas de embarcaciones de alquiler en el embalse Cuerda del Pozo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Una empresa quiere montar tres instalaciones de embarcaciones de alquiler en el embalse Cuerda del Pozo y no supondrían ejecución de obras ni estructuras fijas. La noticia la ha dado a conocer la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a través de la Subdelegación del Gobierno, ya que el organismo hidráulico ha abierto "un periodo de competencia de peticiones" relativo a esta solicitud. La petición -anunciada en el BOE de este 6 de octubre- ha sido cursada por la empresa soriana Depresoria, con sede en Molinos de Duero, para la ocupación de dominio público hidráulico en el embalse de la Cuerda del Pozo, en el término municipal de Soria.

La petición contempla el establecimiento de tres áreas de embarcaciones destinadas al alquiler para ocio: dos ubicaciones próximas entre sí en el paraje Playa Pita —denominadas Playa Pita-1 y Playa Pita-2— y una tercera en las inmediaciones del Camping Urbión, tal y como concreta un comunicado.

El expediente detalla que la superficie total afectada sería de 540 metros cuadrados (195 metros cuadrados en Playa Pita-1, 195 metros cuadrados en Playa Pita-2 y 150 metros cuadrados en Camping Urbión). "La actuación se situaría dentro del cauce del río Duero, en el ámbito del embalse de la Cuerda del Pozo, sin que se prevea la construcción de embarcaderos ni la ejecución de obras permanentes dentro del dominio público hidráulico".

Las ubicaciones propuestas están en estas coordenadas:

Playa Pita-1: X 517876, Y 4633484

Playa Pita-2: X 517954, Y 4633449

Cámping Urbión: X 518669, Y 4632167

De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y en aplicación de los artículos 53 y 75, la Comisaría de Aguas de la CHD ha acordado la apertura de un periodo de un mes, contado desde la fecha de publicación en el BOE y en el portal web de la Confederación, durante el cual el solicitante deberá presentar la petición concreta y el documento técnico correspondiente.

Durante ese mismo plazo podrán admitirse otras solicitudes con el mismo objeto o que resulten incompatibles con la presentada, siempre que se ajusten a los requisitos y documentación previstos en la normativa vigente.

Las instancias se deberán registrar ante la Confederación Hidrográfica del Duero (C/ Muro, 5, Valladolid) o en cualquier registro administrativo conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El embalse de la Cuerda del Pozo, situado en el alto Duero, es un espacio de especial relevancia ambiental y social, tanto por su función como reserva estratégica de agua para la provincia de Soria como por su valor recreativo y turístico, recuerda la nota. La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene un estricto control sobre los usos, concesiones y ocupaciones de su entorno, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico y garantizar un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.