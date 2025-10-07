Muñoz acusa al PP de tener un "tufillo a xenofobia" por el vídeo de la Zona de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, consideró que los comentarios del PP al hilo del vídeo de la brutal agresión de la zona tienen un "tufillo a xenofobia" y consideró si a los populares les preocupa "el hecho en sí" o "sólo la nacionalidad" de los autores. El portavoz lamentó la "huida adelante que está haciendo el PP", por "intentar robar algún voto a Vox".

Muñoz estimó que "la Zona es una zona segura", aunque "se puedan producir hechos que son perseguibles" y cargó contra el discurso de "intentar alarmar a la población" con la inmigración, cuando los datos muestran cómo ha aumentado la población inmigrante pero "los delitos se reducen".