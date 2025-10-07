Muñoz acusa al PP de tener un "tufillo a xenofobia" por el vídeo de la Zona de Soria
El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, consideró que los comentarios del PP al hilo del vídeo de la brutal agresión de la zona tienen un "tufillo a xenofobia" y consideró si a los populares les preocupa "el hecho en sí" o "sólo la nacionalidad" de los autores. El portavoz lamentó la "huida adelante que está haciendo el PP", por "intentar robar algún voto a Vox".
Muñoz estimó que "la Zona es una zona segura", aunque "se puedan producir hechos que son perseguibles" y cargó contra el discurso de "intentar alarmar a la población" con la inmigración, cuando los datos muestran cómo ha aumentado la población inmigrante pero "los delitos se reducen".