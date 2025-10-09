Detenido por cuadruplicar la tasa de alcoholemia tras sufrir un accidente al mando de un camión de mercancías peligrosas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Bomberos y la Guardia Civil intervinieron en el accidente de tráfico de un camión en la N-122 en Langa de Duero, aunque el suceso trajo más cola de la que inicialmente podía preverse. El vehículo era de mercancías peligrosas, concretamente líquidos corrosivos e inflamables, y se había salido de la carretera para quedar volcado contra un terraplén. Al investigar lo ocurrido se descubrió un supuesto delito. El conductor cuadruplicaba la tasa de alcoholemia máxima permitida para profesionales. Todo ello a plena luz del día.

Los hechos ocurrieron a las 14.15 horas del viernes 3 de octubre en kilómetro 242,450 de la N-122, término municipal de Langa de Duero (Soria), cuando se recibió aviso en Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil de la salida de la vía y posterior vuelco por parte de un camión que transportaba mercancías peligrosas, desplazando al lugar a una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Soria y un equipo de Investigación de Siniestros (EIS) perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Una vez en lugar del siniestro vial realizan las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor que resultó ileso, arrojando tasas de 0,62 y 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, cuadruplicando las tasas permitidas al ser de 0,15 mg/l para los vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos, siendo detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas por el EIS y el conductor fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de El Burgo de Osma (Soria).

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

En España se ha detectado un aumento del número de accidentes con víctimas en los que hay presencia de alcohol en los conductores en los últimos cinco años. De los 937 conductores fallecidos y sometidos a autopsia y análisis toxicológico durante al año 2024, el 48,2 % dieron positivo en alcohol, droga de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación.