Varios pueblos de Soria entre los más fríos de España pero las máximas seguirán por encima de 20 grados

Varios pueblos de Soria vuelven a situarse entre los puntos más fríos de España este sábado aunque en términos absolutos las temperaturas mínimas no son excepcionales para estas fechas. Las máximas seguirán dejando valores por encima de los 20 grados en la provincia durante el Puente del Pilar y la llegada de la nueva semana y las probabilidades de lluvia se han revisado a la baja. El lunes por la tarde es el momento en el que las cifras son mayores, aunque no se esperan grandes precipitaciones.

En el capítulo del frío mañanero, el responsable de la estación Meteoclimatic de Duruelo de la Sierra, Agustín Sandoval, registró por la zona hasta -0,6 grados y una leve escarcha. Helada, pero bastante suave, y la previsión de que a lo largo del día fuese tomando cifras primaverales.

También la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge las bajas temperaturas con las que amanece Soria. La de San Pedro Manrique (1,4 grados) ha sido la octava más baja de España este sábado mientras que Morón de Almazán (1,6) ha ocupado el décimo lugar. Con puntos como el Puerto de San Isidro o Sierra Nevada intercalados en la lista, estos pueblos de Soria han destacado por la baja temperatura en términos relativos pero las cifras no son especialmente llamativas para la fecha.

Respecto a la previsión para el Puente del Pilar y la próxima semana, poca variación. Las temperaturas mínimas seguirán en los valores actuales, con buena parte de la provincia por encima de los 5 grados aunque bajen en zonas puntuales, y las máximas ligeramente por encima de los 20 grados.

La lluvia deberá esperar. Este domingo, día del Pilar y de la Hispanidad, los cielos estarán muy nubosos pero sin apenas probabilidades de precipitación. Si aparecerán el lunes por la tarde, todavía en el puente, pero la Aemet habla de "lluvia escasa".

A partir del martes, nubes y claros con porcentajes que apenas llegan al 50% en momentos concretos, de nuevo máximas sobre los 20 grados y mínimas que escaparán de la helada en la mayor parte de Soria. Dentro de lo normal a mediados de octubre salvo por la ausencia de agua.