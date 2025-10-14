Condena de 3 años de internamiento a los menores apuñalados en un local de la calle Mesta en San Juan

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

De víctimas a condenados. Uno de los menores que resultó apuñalado el año pasado en las fiestas de San Juan, en un establecimiento de la calle Mesta, y otro que le acompañaba y no salió herido tendrán que pasar los próximos tres años en un centro de internamiento en régimen cerrado, por sentencia judicial, al considerarles el juez culpables de un delito de lesiones, de iniciar la agresión y de portar las armas blancas, de forma «premeditada», con las que finalmente fueron heridos. El otro apuñalado, mayor de edad, que recibió varios navajazos, no intervino como agresor como sí lo hicieron sus dos acompañantes, sobre los que recae ahora la condena del Juzgado de Menores. El que no resultó herido sí inició la disputa, con un machete, según señala la sentencia judicial, que ha impuesto a los acusados, de 17 años en el momento de los hechos, la máxima pena solicitada, por encima de la que quería la Fiscalía.

En concreto la que pedía la acusación particular de uno de los adultos implicados en los hechos, y cuyo juicio está pendiente de celebrarse, igualmente por un delito de lesiones con utilización de medio peligroso, según indicó su abogado, José Cabrejas. El juez indica que la medida solicitada por dicha acusación particular resulta «la más adecuada y proporcional atendiendo a la gravedad y violencia de los hechos, sus graves consecuencias, el riesgo para la vida y la integridad física de los denunciantes y el carácter premeditado que se desprende del hecho de que ambos menores acudiesen al lugar donde los perjudicados se encontraban, armados con machete y navaja, tras haber existido meses atrás un conflicto previo».

Los hechos que el Juzgado de Menores considera probados sucedieron en la madrugada del 28 de junio, en plenas fiestas de San Juan. La noticia fue publicada en su momento por este medio informando de que dos personas, de 17 y 19 años, habían resultado heridas por arma blanca.

En torno a las 4.30 horas, a la salida de uno de los discobares de la Zona, los dos menores acusados tuvieron un enfrentamiento con tres jóvenes mayores de edad que habían acudido de fiesta a Soria procedentes de Ólvega –respecto a los que está siguiendo otro procedimiento judicial por estos hechos–. Ambos llevaban entre sus ropas una navaja y un machete. Tras un breve enfrentamiento verbal, uno de ellos sacó el machete y le asestó un golpe seco en la cabeza a uno de los adultos, alcanzándole en la frente y al ir a contenerle un amigo de la primera víctima, también recibió varios cortes en el brazo. Acto seguido, el otro menor, con igual ánimo, sacó de entre la ropa una navaja y se la esgrimió llegando a cortar en los brazos a los dos adultos. En la trifulca, los menores iban con otro amigo mayor de edad, de 19 años, que no consta que cometiera ninguna agresión.

A continuación los ahora condenados salieron corriendo, huyendo del lugar, y los adultos perjudicados y agredidos salieron detrás de ellos. Ya en el interior de un establecimiento de la calle Mesta, donde dos de los chavales trataron de refugiarse, continuaron las agresiones. Uno de los menores apuñaló en la pierna a uno de sus perseguidores, que, según su representante legal, lo único que hizo fue defenderse. El otro menor, quien llevaba consigo el machete, no llegó a entrar al local de Mesta y por lo tanto no sufrió ninguna lesión.

Fue en dicho establecimiento cuando se giraron las tornas y uno de los chicos que primero había agredido, tal y como indica la sentencia del Juzgado de Menores a la que ha tenido acceso este periódico, y su amigo, mayor de edad, recibieron varias puñaladas, presuntamente por los adultos que habían sufrido los navajazos inicialmente y que utilizaron la misma arma contra los adolescentes. No obstante, estos últimos hechos son objeto de otro procedimiento y serán juzgados una vez que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria instruya la causa.

Los dos menores heridos en el local, uno de ellos inconsciente y el otro con abundante hemorragia, según confirmaron los agentes de Policía que acudieron ante la incidencia y que testificaron, tuvieron que ser atendidos en el Hospital Santa Bárbara de Soria para recuperarse de las puñaladas.

En la prueba practicada por el Juzgado de Menores, los adultos, que se encuentran en prisión por estos hechos desde que se cometieron en junio de 2024, reconocieron que acudieron en persecución de los chavales y que «querían llamar a la policía y que no se escapasen», pero no lo hicieron «porque no tenían batería». Señalaron que uno de los menores ya había agredido en otra ocasión a uno de ellos porque habían tenido un enfrentamiento previo.

Además, declararon que decidieron no ir a curarse de las puñaladas al hospital de Soria sino que condujeron hasta el centro hospitalario de Tudela, donde aseguraron, según los testimonios médicos, que las heridas se las infligieron a la salida de una discoteca de dicha localidad navarra. «Las alegaciones relativas al motivo por el que los ahora denunciantes decidieron acudir al Hospital de Tudela en lugar de acudir al de Soria o la causa por la que no alertaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no afecta a los hechos enjuiciados en el presente procedimiento sin perjuicio de la repercusión que pudieran tener en la causa que se sigue contra ellos lo que, obviamente, no procede entrar a valorar en esta jurisdicción», recoge la sentencia del Juzgado de Menores, que también impone a los dos condenados, además del internamiento en régimen cerrado por tiempo de tres años, con la medida de libertad vigilada durante 24 meses y costas, una indemnización, conjunta y solidariamente, a los dos adultos que les denunciaron de 7.000 euros en un caso, por las lesiones y las secuelas, y 10.680 euros en otro.

Se da la circunstancia de que la indemnización deberá ser satisfecha por la madre de uno de los menores como responsable civil solidaria, mientras que en el otro caso deberá ser el propio menor al estar emancipado en la fecha que ocurrieron los hechos. Contra dicha sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Soria.