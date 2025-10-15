El IBI, el Impuesto sobre Vehículos y la tasa de vados suben una media del 2,2% en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Con el último tramo del año lanzado llega el momento de poner al día los impuestos y tasas, de manera que la medida pueda entrar en vigor el año que viene. Es prácticamente un ‘clásico otoñal’ de los últimos ejercicios, que suele tener en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) su máximo protagonista. En 2025 de cara a 2026 vuelve a adquirirlo, de la mano de una subida que, si bien es inferior al IPC, augura en todo caso la ‘tradicional’ batalla política de pronunciamientos y alegaciones, previsiblemente con los empresarios de por medio. Junto al IBI, crecen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras o Cualquier Otro Espacio de Dominio Público Local. O sea, los vados. Estas tres figuras se redondean en un 2,2% al alza.

«No engañamos a nadie», señaló el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, al dar cuenta de la decisión del equipo de Gobierno. Es necesario «dotar de ingresos suficientes para cubrir las necesidades» del Ayuntamiento en servicios, gasto social, actividades culturales y deportivas e inversión. También en el empleo, capítulo de Personal del presupuesto que se incrementa en un 3% debido a la elevación de salarios pactada. Un 3% que absorbe por completo y no cubre el 2,2% adicional de las principales figuras impositivas municipales, subrayó Muñoz.

El concejal de Hacienda ofreció otros datos para justificar la subida, con la que el tipo impositivo del IBI se queda en el 0,621%. Y es que en los últimos cuatro años la inflación, medida con el IPC, se ha incrementado un 14,7% mientras que las subidas de impuestos y tasas lo hicieron en un 8,6%. Que no se alcance el umbral del IPC es debido a «la buena gestión de los dineros públicos» por parte del Ayuntamiento y los «ingresos extraordinarios» que han llegado procedentes del Gobierno, que se han disparado en un 12%. «Somos conscientes del esfuerzo que se hace por parte de las familias», reconoció Muñoz, pero también hay que contar con el alza de los precios en los suministros locales, el capítulo de Personal y la, a juicio del equipo de Gobierno, desfavorable financiación de la Junta para los servicios sociales.

La subida del IBI no representa «ni un euro al mes», ya que el promedio se queda en diez euros al año, «muy lejos de los ríos de tinta que se vierten con este impuesto», explicó el responsable local de Hacienda.

Mientras los vados suben un 2,2% en todas las circunstancias, no sucede lo mismo con todos los vehículos del impuesto. Y es que los de mayor cilindrada abonarán un 3% más. Se trata de los coches a partir de 16 caballos fiscales y las motocicletas a partir de 500 centímetros cúbicos, en un «ejercicio de progresividad fiscal».