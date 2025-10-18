Soria avanza con el programa de Navidad y aprueba la licitación de la pista de hielo, el mercado y la prórroga del belén

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El portavoz municipal Javier Muñoz dio cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local en la que se han incluido tres contratos vinculados a las fiestas navideñas dentro del objetivo de seguir reforzando la posición de Soria como ciudad de compras y de visitantes en estas fechas. De esta forma, se ha acordado la prórroga del Contrato de Belén Exterior a favor de la adjudicataria MIS FLORES S.L. Esta prórroga es para la temporada navideña 2025-2026. Igualmente, se ha aprobado el expediente de Pista de Hielo con el presupuesto base de Licitación es de 25.000 € IVA incluido. Por último, se ha licitado el mercado de Navidad con la posibilidad de instalar 21 casetas de venta en la Plaza de las Mujeres y una licitación al alza con un canon mínimo de 1.965 euros. “Seguimos apostando por la Navidad y su vertiente dinamizadora del sector comercial y de servicios y para ello ya estamos con la iluminación y con otra serie de recursos como el Belén, la pista de hielo o el mercado. Para conseguir que no se quede desierto como ocurrió el pasado año, adaptamos la ordenanza y esperamos que en esta ocasión tengamos licitadores”, ha explicado. Por otro lado, ha apuntado como posible fecha del encendido el 5 de diciembre, aunque “mantendremos como todos los años conversaciones con el sector para consensuar ese inicio de las actividades en torno a la Navidad”.

Por otro lado, se ha aprobado la adjudicación de aprovechamientos maderables en el Monte Santa Inés y Verdugal:

◦ Lote 1 (SO-MAD-1291-2025) a MADERAS GARMA SL por 91.800,00 € más IVA.

◦ Lote 2 (SO-MAD-1290-2025) a HIJOS DE PASCUAL MEDIAVILLA SL por 112.056,00 € más IVA.

◦ Lote 3 (SO-MAD-1288-2025) a MADERAS SOTILLOS SL por 217.855,00 € más IVA.

En materia de obras se han aprobado dos certificaciones, n.º 31 y n.º 32, correspondientes a la obra de “Ampliación del Aparcamiento Disuasorio / Pacificación de la Calle Doctrina” a favor de MARTÍNEZ ROMERA por 112.722,99 € (IVA incluido) y 47.053,91 € (IVA incluido), respectivamente. Esta obra se desarrolla en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Con estas certificaciones, se alcanza ya un 94% de la ejecución.

En otro orden de cosas, se ha dado el visto bueno al convenio para Soria Gastronómica entre el Ayuntamiento de Soria y la Fundación Siglo para el turismo y de las Artes de Castilla y León para la celebración del IX Concurso Internacional de Cocina y Turismo Micológico, Soria Gastronómica, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre de 2025.

También se ha renovado el acuerdo con el Colegio de Educación Especial Santa Isabel para el ejercicio 2025 con la cantidad estipulada de 20.000,00 euros correspondiente a la contribución en el mantenimiento del centro.

Para acabar, se ha dado el visto bueno a acuerdos Urbanísticos y Licencias de Obras

• Aprobación del Proyecto Básico y Licencia de Obras en Calle Mayor, N.º 11 y 13 de reforma, ampliación y reestructuración de un edificio para 6 viviendas y estudio. La licencia se otorgó a PROINSO INICIATIVAS URBANAS, S.L.

• Aprobación de Licencia de Agregación en Calle Real N.º 35 para la agregación de dos locales (L-2 y L-3) en planta 0, resultando en un único local (LOCAL 2+3) con una superficie útil de 71,48 m² y construida de 78,42 m².

• Aprobación de Proyecto Básico y Licencia de Obra en Calle Teruel, N.º 34 de construcción de vivienda unifamiliar

• Aprobación de Proyecto Básico y Licencia de Obra en Calle Diego Acebes y Mártires de la Independencia, N.º 12 para la construcción de 8 viviendas, 6 trasteros y 8 garajes, otorgando la licencia a CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L..

• Aprobación de Proyecto Básico y de Ejecución y Autorización de Inicio de Obras para Actividad Educativa en el Polígono Industrial Las Casas de Soria a CHECKPOINT SORIA, S.L..

También se han aprobado Ayudas de Rehabilitación (APE) por 20.000 euros en las calles Isabel Rebollo, San Lorenzo, Cortes y Pósito