Soria rememora a Machado en el Día de las Bibliotecas con la exposición de fotografía 'Campos de Castilla'

Poesía también desde lo visual. La Biblioteca de Soria rinde homenaje a Antonio Machado en el Día de las Bibliotecas, que se conmemora este viernes 24 octubre, con la exposición fotográfica 'Campos de Castilla' del soriano César Sanz Marcos.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha inaugurado la exposición, organizada por la Junta de Castilla y León, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, informa Europa Press.

La muestra, inspirada en el célebre poemario Campos de Castilla, entrelaza los paisajes sorianos con los versos del poeta universal. En esta obra, publicada por primera vez en 1912, Machado forjó su visión de Castilla a través de la tierra seca y austera de Soria, que convirtió en símbolo del pasado y de la identidad de España.

La muestra recoge 42 fotografías inéditas del autor, repartidas en ocho paneles, que retratan los escenarios naturales y humanos descritos por el poeta, estableciendo un diálogo entre imagen y palabra.

El fotógrafo César Sanz Marcos (San Leonardo de Yagüe, 1959), con una amplia trayectoria en la fotografía paisajística, inició su relación con este arte a finales de los años 70 en la Sociedad Fotográfica Alto Duero. Su trabajo se caracteriza por la sensibilidad con la que capta los paisajes sorianos.

La exposición, que podrá visitarse hasta enero en el vestíbulo de la Biblioteca, se completa con una selección bibliográfica de los fondos bibliotecarios relacionados con Machado. Así, se pueden ver primeras y segundas ediciones de sus obras, estudios sobre su vida y su vínculo con Soria, así como otras monografías de su fondo antiguo y local.

A lo largo del mes de octubre, la Biblioteca Pública de Soria ha acogido diversas actividades dirigidas a todos los públicos, con lecturas teatralizadas, espectáculos, encuentros literarios y propuestas musicales, que han contribuido a fomentar la lectura y acercar la cultura a la ciudadanía.

Como cierre de la programación, el lunes 27 de octubre, a las 19.00 horas, se celebrará una Jornada Machadiana, en la que el propio fotógrafo César Sanz compartirá su experiencia y presentará el audiovisual Campos de Castilla, seguido de la interpretación poético-musical La tierra de Alvargonzález, a cargo del grupo soriano Poesía Necesaria.