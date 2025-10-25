Nuevas depuradoras en Soria y Burgos: la Junta destina 4,5 millones de euros para 6.200 habitantes equivalentes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Nueva inversión para depuradoras las provincias de Soria y Burgos. La Junta de Castilla y León ha anunciado la inversión para construir nuevas instalaciones en distintos puntos de estas provincias para mejorar la calidad de las aguas con una capacidad de más de 6.000 habitantes equivalentes. En el caso soriano serán cuatro.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) publicaron la licitación de obras para la ejecución de nuevas depuradoras en las provincias de Burgos y Soria, con una inversión total de casi 4.5 millones de euros, según un comunicado recogido por Ical. En total, las nuevas infraestructuras darán servicio a una población de 6.199 habitantes equivalentes, de los cuales 4.889 pertenecen a la provincia de Burgos y 1.310 a la de Soria.

Los proyectos, encuadrados en los programas de depuración 0–500 y 500–2.000, será financiado de forma conjunta por la Junta de Castilla y León (40%), las diputaciones provinciales (40%) y los ayuntamientos beneficiados (20%). El plazo de ejecución previsto es de 24 meses, y una vez finalizadas las obras, Somacyl se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

En total, las nuevas infraestructuras darán servicio a una población de 6.199 habitantes equivalentes, de los cuales 4.889 pertenecen a la provincia de Burgos y 1.310 a la de Soria.

Provincia de Burgos

En la provincia de Burgos

En la provincia de Burgos, las obras contemplan la construcción de depuradoras en los municipios de Barbadillo del Mercado, Cavia, Gumiel de Izán, Quemada, Quintana del Pidio, San Juan del Monte, Villasandino y Zazuar, con una inversión total de 3,8 millones.

Las nuevas instalaciones se han diseñado conforme a los manuales de depuración para pequeñas poblaciones elaborados por la Junta, con el objetivo de ofrecer soluciones sostenibles, eficientes y con bajos costes de implantación y operación.

En el ámbito del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, que tiene como finalidad dar soluciones definitivas a los problemas de abastecimiento, Burgos trabaja en siete actuaciones con una inversión de 5,2 millones de euros.

Asimismo, en el Programa de Renovación de Redes y Digitalización se intervendrá en 108 núcleos de población, en municipios como Briviesca, Villarcayo, Roa, Valle de Mena, Melgar de Fernamental o Garganchón. La inversión estimada asciende a 13 millones de euros, con participación financiera de la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos.

En la provincia de Soria

En la provincia de Soria, las obras contemplan la construcción de depuradoras en Bayubas de Abajo, Cidones, Herreros y Muro, con una inversión total de 642.096. Estas infraestructuras darán servicio a una población de 1.310 habitantes equivalentes y se incluyen también dentro de los programas de depuración 0–500 y 500–2.000.

La provincia cuenta con una previsión de ocho depuradoras dentro del Programa 500–2.000, con una inversión de 3,6 millones de euros, y con 29 depuradoras en el de 0–500, que alcanzan un importe de 4,2 millones de euros.

En el marco del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, se trabaja en ocho actuaciones con una inversión prevista de cinco millones de euros.

Por otro lado, dentro del Programa de Renovación de Redes y Digitalización, Soria contará con una inversión estimada de nueve millones, destinándose a proyectos en los municipios de Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Garray, Golmayo, Langa, Medinaceli, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe.