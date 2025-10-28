Receta de la Caldereta de Soria al más puro estilo de Pinares y hasta con apellidos de la tierra

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Hay platos generalistas, otros aportan su granito soriano y los hay que llevan adn de la tierra de principio a fin. Y, como es el caso, hasta en apellido del autor. Hablamos de la Caldereta. El libro publicado recientemente por la Diputación de Soria en colaboración con Senior (filial de Clece) Saboreando recuerdos incluye este plato, elaborado por Lucrecia Escribano Jimeno y Evelio Sanquirico García, de Covaleda.

La caldereta sabe a verano, a reunión familiar y a fiesta, a comida de hermandad y a peñas y cuadrillas de amigos. Es típica de toda la provincia y de forma especial de la zona de Pinares, de donde son los autores: el primer apellido no miente. Ambos son usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, con todos los protagonistas de este recetario.

Los ingredientes para tan suculento plato son los siguientes:

1 kg de carne de cordero (paleta y cuello)

1 pimiento verde entero

1 cabeza de ajos y una cebolla mediana

1 cucharadita de pimentón (dulce o picante, al gusto)

Pan duro del día anterior

Las raciones son para dos personas y el tiempo de elaboración de esta receta tan soriana es de una hora y 50 minutos. Muchos son los recuerdos que afloran a la mente de esta pareja y entre ellos uno que aporta Evelio. "Empecé a hacer caldereta cuando me daban dinero por el mayo (Pino del Monte)". Tendría unos 14 años cuando hacía la caldereta para San Pedro. Ahora es Lucrecia quien la cocina.

Como todas las recetas de Saboreando recuerdos, la caldereta de Lucrecia y Evelio incluye todos los pasos a seguir:

En una sartén honda de dos asas echamos la carne, la cebolla partida en cuatro trozos, los tomates con piel, el pimiento verde y la cabeza de ajos entera sin pelar. Vertemos agua fría hasta cubrir la carne 3 dedos por encima y la sal. cuando coja temperatura (sin hervir) añadimos el pimentón al gusto. Una vez rompa a hervir, bajamos el fuego y lo mantenemos cociendo hasta que la carne se ablande. Cuando la carne esté cocida, con un dedo más o menos de caldo se aparta en una fuente. Colamos el caldo y la verdura y volvemos a juntar hasta que rompa a hervir. Ese es el momento de añadir el pan duro del día anterior.

El matrimonio aporta un truco para que el plato sea de notable, si no de sobresaliente: no añadir más agua hirviendo, "pero si la carne estuviera dura, lo que pida".

